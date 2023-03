SDP, vasemmistoliitto ja ay-väki ovat tarttuneet perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran lausuntoon kiky-maksuista.

Purra sanoi keskiviikkona MTV:n pääministeritentissä, ettei kannata kiky-maksujen siirtämistä takaisin työnantajalle. Asian nosti tentissä esiin SDP:n Sanna Marin, jonka mukaan kiky-maksujen siirtäminen työnantajalle parantaisi pienituloisten palkansaajien asemaa, muttei maksaisi valtiolle mitään.

Purran mielestä yritysten tilannetta ei kannata heikentää, sillä työpaikat ovat yrityksissä.

Purralta pyydettiin asiaan selvää kyllä- tai ei-vastausta.

”Emme kannata sitä [kiky-maksujen siirtämistä]”, Purra vastasi MTV:llä.

Esiin on nyt nostettu se, että keskusjärjestö SAK:n Vaalistaja-kampanjassa puolue ilmoitti helmikuussa kannakseen, että kiky-maksut tulisi palauttaa työnantajalle.

”Asiasta pitää neuvotella ja sopia kolmikannassa”, oli puolue perustellut vastaustaan.

Purra kertoo Uudelle Suomelle nyt, että perussuomalaisten kanta asiaan on ei, kuten hän tv-tentissä keskiviikkona sanoi.

Ristiriitaa puolueen ja Purran linjauksissa on ihmetellyt esimerkiksi Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta. Hän huomauttaa, että Teollisuusliitto on osana vaalikampanjointia kertonut perussuomalaisten olevan kiky-maksujen siirron takana.

Huomionarvoista on myös se, että eduskuntavaalien ennakkoäänestys on jo päättynyt. Vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta.

SDP:n johdossa ihmetellään, mikä perussuomalaisten linja on.

”Onko puolueella kahdet rattaat työmarkkinakysymyksissä?” kysyy SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman syyttää, että perussuomalaisten ”takki kääntyi jo ennen vaaleja”.

Uuden Suomen tavoittama Purra kertoo nyt, että perussuomalaisten linja on se, jonka hän MTV:n tentissä sanoi: ei kiky-maksujen siirrolle.

”SAK:n kysely, johon on vastattu eri tavalla, niin tämä ei valitettavasti ole käynyt ollenkaan minun tai poliittisen johdon pöydällä. Eli siinä on tapahtunut selkeä virhe puoluetoimistolla, kun työntekijä on siihen kyselyyn vastannut”, Purra sanoo.

Kukaan perussuomalaisten johdosta ei ole asiaan ottanut kantaa, Purra sanoo.

Vaikuttavampi keino parantaa työntekijöiden ostovoimaa olisi arjen kustannusten hillintä, Purra jatkaa. Hän nostaa esiin veronalennusten mahdollisuuden sen jälkeen, kun menoja on saatu leikattua.

”Sen sijaan kiky-maksujen siirrolla olisi merkittäviä vaikutuksia myös yrityksiin, yritysten mahdollisuuksiin palkata ihmisiä, yritysten palkanmaksuun, ylipäätänsä toimintaan”, Purra sanoo.

Hän piikittelee myös SDP:tä, joka syyttää perussuomalaisia nyt takinkäännöstä.

”Jos SDP oikeasti ajaisi tätä asiaa, se olisi tehnyt sen tässä vasemmistohallituksessa. Kiky-maksut päätetään kolmikannassa, joten hallituksen toimissa siihen voi vaikuttaa nimenomaan työmarkkinajärjestöjen kautta”, Purra sanoo.

Kuitenkaan Purra ei usko, että työnantajapuoli ei tulisi kolmikantaneuvotteluissa maksujen siirtoon suostumaan.

