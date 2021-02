Onko myös sijoitusasuntoihin saatavilla lainaa?

”Meille on aina tärkeintä maksukyky. Se ei itsessään vaikuta, ostaako sijoitus- vai oman asunnon. Usein kuitenkin sijoitusasunnon ostajalla on jo vanhaa lainaa. Aina katsotaan kokonaisuutta, että mikä on riski”, Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Sara Mella sanoo Markkinaraadissa.

Sijoitusasuntoa harkitessa kannattaa kuitenkin pitää järki mukana. Asuntosijoitusten tuotoista on välillä kuultu melkoisia lupauksia.

”Asuntosijoittamisessakin kannattaa miettiä aika realistisesti, mikä tuotto voisi olla tästä eteenpäin. Välillä kuulee hurjankin kuuloisia lupauksia tuotoista”, johtaja Lassi Järvinen Taalerista sanoo.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola laittaisi jäitä hattuun.

”Käytännössä koko maassa on vuokra-asuntoja tarjolla hyvin. Ei voida puhua siinä mielessä vuokra-asuntopulasta, että vuokra-asuntoja olisi vähemmän kuin niihin pyrkiviä kotitalouksia. Se ei tarkoita, että mihin tahansa hintaan saisi kuka vain ja mitä vain”, Metsola sanoo.

Mella toteaa, että esimerkiksi lyhytaikaisesta vuokrauksesta, kuten Airbnb:stä on tullut on väliaikaisesti enemmän tarjontaa markkinoille.

”Kokonaisuudessaan tilanne on mielestäni yhä edelleen se, että kasvupaikoissa kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Edelleen on painetta rakentaa lisää kasvupaikoissa”, Mella sanoo.

Vuokrien nousuvauhti on loiventunut. Kannattaako nyt siis siirtyä asumaan vuokralle?

”Ainakin tietyissä tapauksissa. Se riippuu omasta elämäntilanteesta”, Metsola sanoo.

Hänen mukaansa vuokrien vuosikorotusten suhteen on ollut viime aikoina hiljaisempaa.

”Vuokranantajat tietävät tarjontaa olevan, ja hyvää vuokralaista ei haluta härnätä nostamalla vuokraa”, Metsola sanoo.

