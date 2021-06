Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) katsoo, että hyttysiltä suojautumisessa tulee käyttää keinoja, jotka eivät aiheuta haittaa luonnolle.

Ministerin ulostulo liittyy Thermacell-hyttyskarkottimesta tällä viikolla nousseeseen kohuun.

”Varovaisuusperiaate unohtui, kun tämä tuote tuotiin markkinoille. Hyttysten pistoista tuskin kukaan nauttii. Niiltä suojautumisessa tulee käyttää keinoja, joilla ei aiheuteta haittaa muulle luonnolle”, Mikkonen kommentoi Twitterissä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on varoittanut höyrystävien hyttyskarkottimien käytöstä ja mahdollisista vaaroista. Laitteen vaikuttava aine on pralletriini, joka on hyönteisille voimakas hermomyrkky.

Krista Mikkonen muistuttaa, että pralletriinin arviointi on kesken Euroopan unionissa.

” Eli varmuutta tuotteen haitattomuudesta ei vielä ole, mutta silti se on otettu käyttöön.”