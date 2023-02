Suomesta on tullut poikkeus kansainvälisessä vertailussa nuorten korkeakoulutusasteesta, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), joka on julkaissut virkanäkemyksen sivistyspolitiikan suunnasta ja tulevalla hallituskaudella tarvittavista politiikkatoimista.

Virkanäkemyksen mukaan koulutustasoa tulee nostaa, oppilaiden perustaitoja vahvistaa, lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta parantaa ja koulutuksen järjestämisrakenteita sekä rahoitusta uudistaa. Kulttuuria ja luovia aloja tulee vahvistaa sekä osallisuutta ja demokratiaa kehittää.

Aikuisten koulutustaso tulee palauttaa nousutrendille ja tärkein keino päästä tähän on OKM:n mukaan saada nuorten aikuisten koulutustaso OECD-maiden kärkitasolle.

Lähes kaikissa kehittyneissä teollisuusmaissa nuorten korkeakoulutusastetta on kasvatettu voimakkaasti viime vuosikymmeninä, mutta Suomi on poikkeus noin 40 prosentin tasolle jääneellä nuorten korkeakoulutusasteellaan. OECD-maissa korkea-asteen koulutettujen osuus 25–34-vuotiaista on noussut parikymmentä prosenttiyksikköä kahden viime vuosikymmenen aikana ja on nyt OKM:n mukaan 47 prosenttia.

”Suomessa korkeakoulutuksen opiskelijaa kohti tehdyt panostukset ovat vähentyneet, kun ne useimmissa kehittyneissä maissa ovat kasvaneet. Suomessa korkeasti koulutettujen määrä on eläkkeelle jäävissä ikäryhmissä noussut lähes yhtä korkeaksi kuin työmarkkinoille tulevissa ikäryhmissä, mikä hidastaa 2020-luvulla nopeasti työikäisen väestön koulutustason pitkään jatkunutta nousua. Nuorten aikuisten koulutustason nostaminen kansainvälisesti vertaillen korkealle tasolle on tärkein keino koko työikäisen väestön koulutustason nostamiseksi ja siksi keskeinen koulutuspoliittinen tavoite”, OKM toteaa virkanäkemyksessään.

Tulevalla hallituskaudella ratkaistaan nuorten aikuisten koulutustaso vuonna 2040, koska vuoden 2040 34-vuotiaat tulevat korkeakouluikään jo vuonna 2025, OKM huomauttaa. Koulutustason nostaminen edellyttää ministeriön mukaan pysyviä aloituspaikkalisäyksiä korkeakoulutukseen. Jotta puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon, vuoteen 2035 mennessä tarvitaan OKM:n mukaan aloittajamäärän lisäämistä vuositasolla yli 10 000:lla korkeakoulutuksen ensi kertaa aloittavalla verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on nähnyt 50 prosentin tavoitteen välitavoitteena kohti 70 prosentin tavoitetasoa vuonna 2040, OKM huomauttaa.

”Tulevan hallituksen tulee asettaa tavoitteet nuorten aikuisten sekä työikäisten koulutustasosta vuonna 2040. Tavoitteena tulee olla, että vuoteen 2040 mennessä päästään takaisin 1970–2020 korkeasti koulutettujen osuuden nousu-uralle, jolloin noin 53 % työikäisistä 25–64-vuotiaista olisi suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Pääosin nuorten aikuisten koulutustasoa nostamalla tavoite tarkoittaa, että 25–34-vuotiaista noin 65–70 %:n tulisi olla korkeasti koulutettuja vuonna 2040. Tämä taso saavutetaan jo nyt viidessä OECD-maassa.”

Toisen asteen päättävien nuorten korkeakouluvalmiuksia on parannettava. Noin 16 000:lla perustutkinto-oikeuden saaneista on vuosittain jo aiemmin saman tasoinen tutkinto tai tutkinto-oikeus, joten paikkoja tulee suunnata nykyistä enemmän ilman tutkintoa oleville nuorille. Moninkertainen saman tasoinen tutkintokoulutus parantaa koulutettavan asemaa työmarkkinoilla vain vähän, OKM huomauttaa.

”Opintojen kasautumisen rajoittamisen vaihtoehtoisia keinoja ovat toisen saman tasoisen tutkinnon tarveharkinta, ns. aito yhden paikan sääntö, ensikertalaiskiintiöiden korottaminen, tai uudet rahoitusmallit.”

Myös lisärahoitus on OKM:n mukaan välttämätöntä. Koulutuksen rahoitusta tulisi vahvistaa ja tarvittaessa kohdentaa uudelleen. Ainakin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perusrahoitusta tulisi lisätä. Myös kulttuurirahoituksen tasoa tulisi lisätä kulttuurialan elpymiseksi ja uudistumiseksi koronapandemian jälkeen.

Perustaitojen oppimiseen tulisi OKM:n mukaan panostaa oppimisen tuen kokonaisuudistuksella varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Erityisesti vieraskielisten lasten ja oppilaiden edellytyksiä riittävän suomen ja ruotsin taidon saavuttamiseen tulisi parantaa.

"Koulutustason nosto on tiiviissä yhteydessä koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Kunnianhimoisimmatkin koulutustasoa koskevat tavoitteet toteutuvat jo joissain väestöryhmissä, mutta sukupuoli, äidinkieli, synnyinmaakunta sekä sosiaalinen ja etninen tausta ovat voimakkaassa yhteydessä koulutuspolulla etenemiseen. Tutkimusten mukaan opiskelumahdollisuuksien lisääminen on todennäköisesti tehokkain tapa vähentää ylisukupolvista eriarvoisuutta.”

”Sukupuoleen, alueeseen ja sosioekonomiseen taustaan liittyvien erojen lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajataustaiseen väestöön. Nykytilanne, jossa maahanmuuttajien oppimistulokset ja koulutustulemat jäävät huomattavasti kantaväestön tasoa alemmas, ei ole kestävä, kun laaja-alaisena yhteiskunnallisena tavoitteena on parantaa taloudellista huoltosuhdetta ja työvoiman saatavuutta lisäämällä työhön johtavaa maahanmuuttoa.”

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää korkeakouluissa tulisi OKM:n mukaan lisätä työvoimapulaan vastaamiseksi. Lisäksi ulkomaalaisille opiskelijoille tuolisi luoda taloudellisia kannusteita, jotta he työllistyisivät Suomeen opintojensa jälkeen.

Opintotuen kokonaisuudistus edellyttää OMN:n mukaan vielä tarkempia taustaselvityksiä. Keskeisiä kysymyksiä ovat tuen riittävyys päätoimiseen opiskeluun sekä raha- ja lainamuotoisen tuen suhde, OKM katsoo.

Ammatillisen koulutuksen tarjonnasta peräti kaksi kolmasosaa kohdistuu aikuisväestölle. Ikäluokkien pieneneminen ja alueellisten erojen kasvu edellyttävät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjärakenteiden uudistamista, OKM myös katsoo.

LUE MYÖS: