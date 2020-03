Matkustajaliikenteen tyrehtyminen laittoi Tullin työt uusiksi. Merkittävä joukko työntekijöitä , mukaan Helsinki-Vantaan kentällä työskennellyt labradorinnoutaja Riku laitettiin uusiin hommiin.

”Suomeen tuleva ja maasta lähtevä rahtimäärä on ollut valtavan isoa suhteessa resursseihin. Nyt meillä on paremmat mahdollisuudet kohdentaa työtä sinne. Ykkösprioriteetti on pitää kauppa käynnissä, jotta talous pyörii ja Suomeen saadaan esimerkiksi komponentteja sekä valmiit tuotteet taas maailmalle”, sanoo Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg.

Tulli turvaa huoltovarmuutta

Kyse on siis yhteiskunnan toimintojen turvaamisesta sekä huoltovarmuudesta, johon kuuluvat myös lääkekuljetukset ja elintarvikkeet.

Rahdille tehdään Grönbergin mukaan tulliselvitys yhtä nopeasti kuin aikaisemminkin. Normaalin valvonnan lisäksi rahdin kulku edellyttää sähköisen tulliselvityksen katkeamatonta toimintaa ja sen parissa työskentelee yli 100 henkilöä.

Toimintojen kannalta kriittisen henkilöstön riittävyyteen ja työkunnossa pysymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Tullissa valmistauduttiin erikoisolosuhteisiin jo tammikuussa, kun kävi ilmi, että epidemia saattaa muuttua pandemiaksi. Tullilla on raja ylityspaikoilla töissä noin 850 henkeä. Heistä valvonnassa työskentelee 500-600.

”Valvonnassa työskentelevät ovat tehneet töitä useissa eri pisteissä ja erilaisissa tehtävissä aikaisemminkin. Työn sisällön muutos ei tuottanut ongelmaa eikä ihmisiä ole juurikaan tarvinnut kouluttaa uudelleen. Tullissa on jo pidempään varmistettu, että ihmiset osaavat hoitaa useita eri tehtäviä.”

Tämä koskee myös Tullin koiria. Labradorin noutaja Riku työskenteli aiemmin paljon lentokentällä matkustajaliikenteen parissa. Nyt koira on siirtynyt tutkimaan tavaraliikennettä.

Riku tekee löytöjä joka päivä

Tämä ei tuota ongelmia. Jo harjoitteluvaiheessa Riku tutustui eri toimipisteisiin ja työskenteli lentokentän rahtiterminaalissa.

”Löydöksiä on päivittäin, osa isompia, osa pienempiä”, kertoo Tullin koiranohjaaja Johanna Varonen.

”Pyrimme poimimaan niin sanotut huonot omenat pois liikennevirroista ja varmistamme samalla, että laillinen liikenne sujuu koronaviruspandemian aikanakin”, Varonen jatkaa.

Jotta Suomen ulkomaankauppa voi pyöriä on Tullin henkilökunta pidettävä terveenä.

”Vuorolistojen laatimisessa olemme minimoineet tartuntojen leviämisen riskiä ja henkilöstö on varustautunut myös kohtaamaan infektoituneita asiakkaita”, sanoo Grönberg.

Merkittävä osa huumeista ja muista kielletyistä tuotteista on tullut Suomeen henkilöliikenteen mukana.

”Kiellettyjen aineiden kysyntä pysyy epidemiasta huolimatta ennallaan. Nyt aineita etsiytyy enemmän toisille reiteille, kuten rahdin ja postin sekaan. Olemme kohdentaneet enemmän resursseja näiden reittien valvontaan”, koronaviruksesta johtuen toimenpiteiden kohteeksi on tullut uutena toimintona vientilupavaatimus henkilösuojaimille, jonka avulla pyritään varmistamaan henkilösuojainten riittävyys sanoo Grönberg.

