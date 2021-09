Espanjan talous kasvoikin tämän vuoden toisella neljänneksellä vain 1,1 prosenttia, eikä 2,8 prosenttia kuten aiemmin oletettiin, kertoi maan tilastokeskus INE yllättäen torstaina.

Tarkistuslaskenta tietää kylmää kyytiä kaikille ennusteille Espanjan tämän vuoden talouskasvusta. Ennusteissa on lähes kautta linjan odotettu kasvun yltävän yli kuuteen prosenttiin.

Tarkistus pudottaa odotukset nyt viiden prosentin tasolle tai ehkä jopa selvästi sen alle, median haastattelemat analyytikot sanoivat perjantaina.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talous supistui 0,6 prosenttia. Heinäkuuhun mennessä Espanjan talous oli siis toipunut kovin hauraasti pandemian tuhoista, jotka lennättivät bruttokansantuotteen (bkt) viime vuonna liki 11 prosentin syöksyyn.

Hallitus yhä optimistinen

Espanjan hallitus on laatinut tämän vuoden budjetin 6,5 prosentin kasvuodotuksella. Jo siinäkin on ripaus optimismia, sillä Espanjan keskuspankin tuorein kasvuennuste tälle vuodelle on ollut 6,3 prosenttia – mikä tietysti vaatii nyt korjaamista.

Tilastokeskus ei ole koskaan aiemmin joutunut tekemään näin suurta muutosta tarkistuslaskennassa. Sen mukaan pandemian takia monet alustavassa laskennassa käytetyt tiedot ovat olleet puutteellisia.

Talousministeri Nadia Calviño ehti vain kaksi päivää aiemmin kertoa televisiossa, että maan talous ”kasvaa reipasta vauhtia” ja ”aktiviteetti yltää jo vuoden lopulla pandemiaa edeltäneelle tasolle”.

Calviño ei perunut kantaansa torstaina, vaan vakuutti parlamentissa, että ”käynnissä on intensiivinen talouskasvu”.

Investoinnit pakkasella

Tilastokeskuksen mukaan kasvu lepäsi toisella neljänneksellä kokonaan kotimaisen kysynnän varassa. Se vahvistui verrattuna vuodentakaiseen kurjaan tilanteeseen 2,1 prosenttia.

Tärkein kasvuelementti oli kotitalouksien kulutus, joka tarkistetun luvun mukaan kasvoi 4,7 prosentin vauhtia – joskin tuntuvasti alustavaa arviota vähemmän.

Yritysten investoinnit olivat yli neljä prosenttia pakkasella, mutta julkistalouden menot kasvoivat vajaan prosentin verran.

Espanjan budjettivajeelle ennakoitu heikommat kasvunäkymät ovat myrkkyä. Budjetti laadittiin 7,7 prosentin vajeodotuksella, mutta vajeen on jo ennen tarkistettuja kasvulukujakin arveltu nousevan yli kahdeksan prosentin.

Esimerkiksi Kansanvälinen valuuttarahasto IMF ennusti heinäkuussa Espanjan vajeeksi tänä vuonna 8,6 prosenttia. Yksi prosenttiyksikkö merkitsee rahassa karkeasti noin 11 miljardia euroa.

Espanja saa kymmenvuotistakin lainaa markkinoilta Euroopan keskuspankin velkakirjaostojen ansiosta alle 0,4 prosentin korolla. Uutta velkaa on otettu pandemia-aikana rutkasti.

Ennen pandemiaa Espanjan velkasuhde oli vajaat 96 prosenttia bkt:sta. Tällä hetkellä julkistalouden velkaa on 120–125 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.