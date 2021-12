Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) valmistaso on nostettu täysvalmiuteen.

Valmiustaso nostetaan korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen koronavirusepidemian vuoksi.

Päätöksen asiasta on tehnyt tänään vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi.

”HUSin sairaanhoidolle ovat jo pidempikestoisesti aiheuttaneet merkittävän tautitaakan rokotemyöntyvyyden hiipuminen jäljellä olevassa rokottamattomassa väestössä sekä rokotetun väestön immuunisuojan vähittäinen hiipuminen”, HUS toteaa tiedotteessa.

”Tilanne on tästä vielä muuttunut. Omikron-virusmuunnos on äkillisesti muuttanut terveydenhuollon kantokykyyn liittyvän riskiarvion. Nopeasti kertyvän kansainvälisen kokemuksen mukaan omikronin leviämisnopeus on poikkeuksellisen nopea. Vaikka rokotteiden katsotaan suojaavan omikroninkin kohdalla vakavalta sairastumiselta, lieväoireisten tartuntojen määrän oletetaan olevan hyvin suuri myös kahdesti rokotetuilla henkilöillä.”

HUS arvioi, että tartuntojen noususta sairaalakuormituksen nousuun kulunee 1–2 viikkoa, koska omikronin kohdalla viiveen tartunnasta sairaalaan joutumiseen arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin aiemmillakin virustyypeillä.

”HUSin joulun ajan toiminta on suunniteltu aiemman virusvariantin oloissa ja ennen kaikkea siitä lähtökohdasta, että hoitohenkilöstön sairastuvuudessa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Riskiarvioksi muodostuu, että HUSin toimintakyky voi kokonaisuutena nopeasti heikentyä nimenomaan rokotetun henkilöstön lieväoireisenkin sairastumisen kautta. Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa voi hyvin voimakkaasti nousta. Tilanne edellyttää HUSilta valmiutta toimia täysvalmiuden tasolla.”

”HUSin valmiusohjeessa on määritelty poikkeusolojen johtamisjärjestelmä. Ohjeessa määritellään kolme eri tasoa konsernitasoiselle valmiustilalle. Valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.”

HUS nosti aiemmin valmiustilaansa tasolle kaksi 9.11.2021.

HUSin valmiusjohtamisesta vastaa toimitusjohtajan päätöksen mukaisesti johtajaylilääkäri. Toimitusjohtaja pidättää itsellään oikeuden ratkaista yksittäistapauksessa valmiusohjeessa valmiusjohdon tehtäväksi annetun asian. Johtajaylilääkäri raportoi toimitusjohtajalle valmiusjohdon toiminnasta.

LUE SEURAAVAKSI: