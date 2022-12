Yhdysvalloissa teinien suosikkisomeksi on nopeasti nousemassa uusi palvelu, joka on ohittanut esimerkiksi TikTokin Applen App Storen ladatuimpana sovelluksena.

Kyseessä on somepalvelu nimeltään Gas, jota ei ole toistaiseksi saatavilla Suomessa. Syksyllä julkaistu sovellus on ennättänyt keräämään kiitosta palveluna, joka on käyttäjilleen muita sosiaalisen median palveluita turvallisempi. Gas-palvelussa vieraat aikuiset eivät voi olla yhteydessä nuoriin, minkä lisäksi sovelluksen yleinen käyttökokemus pyrkii olemaan positiivinen.

Tästä huolimatta sovellus on jo ennättänyt herättämään huolta kasvatusalan ammattilaisissa, joiden mukaan alustalla on omat ongelmansa. Toisen asteen opiskelijoille suunnatun sovelluksen on nähty ratsastavan nuorten epävarmuuksilla.

Gas-somettajien kontaktit perustuvat kouluihin ja luokkiin, joissa he opiskelevat, Common Sense Media kirjoittaa. Puolestaan yksityisviestien lähettäminen tai julkisten päivitysten julkaiseminen ei ole alustalla mahdollista, vaan somettajat vastaavat kyselyihin.

Kysymyksenä voi olla esimerkiksi, ”ketä sinä ihailet salaa” tai ”kenen hymy saa sydämesi sulamaan”. Vastausvaihtoehtoina on somettajan opiskelutovereita tai tuttuja. Kyselyt pyrkivät olemaan luonteeltaan positiivisia. Gas onkin nuorten käyttämä termi, joka tarkoittaa toisen henkilön egon nostatusta.

Opettajat ovat ottaneet sovelluksen ristiriitaisin tuntein vastaan, EducationWeek kirjoittaa. Osa pitää sitä hyvänä vaihtoehtona olemassa oleville somepalveluille, kun taas osa kokee kouluihin ujuttautuvan sovelluksen vastenmielisenä.

Pohjois-Arizonan yliopiston kasvatusteknologian apulaisprofessori Catharyn Sheltonin mukaan sovellusta voidaan käyttää myös kiusaamiseen. Esimerkiksi opiskelijat saattavat tietoisesti äänestää tai olla äänestämättä tiettyjä henkilöitä.

Lisäksi sovelluksen ansaintamalli on herättänyt keskustelua. Gas-somettajat voivat maksaa God Mode -tilauksesta, jonka avulla käyttäjä voi saada esimerkiksi vinkkejä siitä, kuka on äänestänyt heitä alustan kyselyissä. Hinnat vaihtelevat 2 dollarista 10 dollariin.

