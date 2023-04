Ruokalähetit eivät työskentele työsuhteessa vaan yrittäjinä. Nyt heillä on mahdollisuus ammatilliseen järjestäytymiseen PAMissa.

Edunvalvonta. Ruokalähetit eivät työskentele työsuhteessa vaan yrittäjinä. Nyt heillä on mahdollisuus ammatilliseen järjestäytymiseen PAMissa.

Edunvalvonta. Ruokalähetit eivät työskentele työsuhteessa vaan yrittäjinä. Nyt heillä on mahdollisuus ammatilliseen järjestäytymiseen PAMissa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt ammattiliiton yhteyteen uuden ruokalähettien ammattiosaston. PAM Couriers Finland on valtakunnallinen osasto, jossa on mukana alustayhtiö Woltin ja Foodoran ruokalähettejä.

”Tavoitteita on nyt mahdollista edistää, kun lähetit ovat järjestäytyneitä. Yhdistyksen perustaminen on tärkeä askel kohti oikeudenmukaista ja reilua kohtelua alustataloudessa työtä tekeville”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Woltin Pohjoismaiden yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Kosken mukaan uusi ammattiosasto PAMin alaisuudessa on positiivinen asia, sillä alaa on pitkään vaivannut epäselvyys lähettien työasemaan liittyen.

“Uutinen on mielestämme erittäin myönteinen julkistus, ja olemme jo lyhyesti puhuneet asiasta PAMin kanssa hyvässä hengessä”, Koski sanoo Woltin tiedotteessa.

PAM Couriers Finlandin jäsenet saavat samat jäsenedut, -oikeudet ja -velvollisuudet kuin muutkin PAMin jäsenet. PAMin tiedotteessa todetaan, ettei alalla ole työehtosopimusta ”ainakaan vielä”.

Alustataloudessa työskentelevien henkilöiden työasema on jo pitkään ollut kiihkeä kysymys etenkin Euroopassa. Ruokalähetit työskentelevät ensisijaisesti yksinyrittäjinä. Monissa EU-maissa sekä ay-liike että erilaiset viranomaiset ovat katsoneet, että lähettien tulisi olla työsuhteessa.

Järjestäytymisellä selvyyttä lähettikysymykseen?

Ruokalähetit ovat viimeisen vuoden aikana osoittaneet mieltään monissa Euroopan maissa, mukaan lukien Suomessa.

Maaliskuussa tyytymättömyyttä aiheutti Woltin laajemmin käyttöön ottama uusi palkkiojärjestelmä. Lähettien mukaan palkkiot laskivat eikä heitä kuultu sen käyttöönotossa, PAM kertoo. Helsingissä järjestettiin mielenosoitus ja Jyväskylässä lähetit jättivät kahden päivän ajan lähettityöt tekemättä.

Kosken mukaan lähettikysymyksen käsittelyä on haitannut se, että Suomessa eri tahoilla on hyvin erilaisia tulkintoja lähettien asemasta. Myös lähettien toiveet voivat erota toisistaan, hän sanoo.

PAMin uusi ammattiosasto luo Kosken mukaan mahdollisuuksia rakentaa yhteisymmärrystä alan pelisäännöistä, joka samalla lisää alan läpinäkyvyyttä.

“Edellinen hallitus selvensi alustatyöhönkin liittyvää laintulkintaa, ja EU työskentelee parhaillaan pelisääntöjä selventävän direktiivin parissa. Näemme nämä kaikki erittäin tervetulleina asioina”, Koski sanoo.

Alustatyöhön liittyvän EU-direktiivin yksi tavoitteista on selvittää ruokalähettien ja muiden alustojen kautta työskentelevien järjestäytymismahdollisuutta. Wolt ja Foodora ovat aiemmin ilmaisseet myönteisyyttä EU-tason sääntelylle, sillä monessa maassa toimiville yhtiöille sääntelyn yhteneväisyys voi olla eduksi.

Koski kertoi tukevansa lähettien järjestäytymisoikeutta jo aloittaessaan nykyisessä tehtävässään vuonna 2021.

”Alustatyön suorittajien pitäisi myös pystyä kollektiivisesti järjestäytymään ja neuvottelemaan alustojen kanssa. Isojen yritysten ja yksittäisten lähettiyrittäjien välillä on muuten selvä informaatio- ja neuvotteluvoiman epätasapaino”, Koski sanoi Kauppalehden haastattelussa.

LUE SEURAAVAKSI: