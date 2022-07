Keskusrikospoliisi tiedottaa käynnistäneensä esitutkinnan seksuaalirikoksesta, jossa ”epäiltynä on eduskuntaryhmästään kesäkuussa eronnut kansanedustaja”.

Poliisi ei tiedotteessa nimeä kyseistä henkilöä, mutta kansanedustaja Wille Rydman erosi kokoomuksen eduskuntaryhmästä kesäkuussa sen jälkeen, kun hänen epäasialliseksi väitetystä käytöksestään oli käynnistynyt laaja julkinen kohu.

Poliisin tiedotteen mukaan epäillyn rikoksen epäillään kohdistuneen tekohetkellä täysikäiseen asianomistajaan ja sen epäillään tapahtuneen vuonna 2015.

”Esitutkinta on avattu, koska poliisi on saanut uusia tietoja ja poliisi on kuullut henkilöitä, joita ei ole kuultu henkilöön liittyneessä aiemmassa vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä. Uusien tietojen perusteella henkilöä on syytä epäillä rikoksesta”, keskusrikospoliisi tiedottaa.

Rikosnimike tarkentuu esitutkinnan kuluessa.

Rydmanin käytökseen liittyvät väitteet nousivat esiin Helsingin Sanomien artikkelista, jossa oli esillä tapauksia useiden vuosien ajalta, muun muassa vuodelta 2015. KRP kertoi artikkelin julkaisun jälkeen haluavansa kuulla tiettyjä artikkelissa esiintyneitä henkilöitä, joita poliisi ei ollut kuullut Rydmanista aiemmin tehdyssä esiselvityksessä. Esiselvityksessä päädyttiin vuonna 2020 siihen, että tutkintakynnys ei ylittynyt.

Wille Rydman vahvistaa sosiaalisen median päivityksessään, että poliisi on käynnistänyt häntä koskevan tutkinnan erään HS:n jutussa esiintyneen henkilön väitteistä. Rydman kiistää väitettyjen asioiden tapahtumisen.

