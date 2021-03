Suomen talouspolitiikan suunta tulee suunnata uudistamiseen, kirjoittaa valtionvarainministeri Matti Vanhanen (kesk) ministeriön julkaisemassa kolumnissa. Vanhasen mukaan EU:n elvytysvarojen tarkoitus on ensisijaisesti uudistaa elvyttämisen sijaan.

”Toki se vauhdittaa talouden kasvua lähivuosina, mutta merkittävimmät vaikutukset tulevat Suomen kestävän kasvun ohjelman monien uudistusten kautta. Näillä vahvistetaan talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalia”, Vanhanen sanoo kolumnissaan.

”Vielä tänä keväänä koronakriisin hoito on myös parasta talouspolitiikkaa. Valoa putken päässä näkyy jo ensi syksylle, kun rokotusten kattavuus paranee”, Vanhanen lisää.

Hänen mukaansa EU-rahoituksen ”lievä elvytysvaikutus” riittää Suomen talouden tarpeisiin. Olennaisempia ovat rakenteelliset uudistukset, jotka ”vahvistavat kasvua ja mieluummin tuplaavat sen suhteessa ennusteisiin”.

EU:n elvytysvarat Vanhasen johtama ministeriryhmä esitti maanantaina, että puolet 2,1 miljardin EU:n elvytysvaroista käytetään Suomessa vihreään siirtymään. Rahaa on tarkoitus suunnata myös energiasiirron ja jakelun investointeihin, uuden energiateknologian käyttöönottoon sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja kiertotalousinvestointeihin.

Julkisen rahan lisäyksellä pidempiaikaisia vaikutuksia

Nyt hallitusohjelman koronaepidemian hoitoon liittyvät ja osaksi kestävän kasvun ohjelmaa suunnitellut toimet täyttävät pandemian synnyttämää talouskuoppaa, Vanhanen sanoo.

”Ilman julkisen kysynnän kasvua talouden tuotanto ja työllisyys jäisivät selvästi toteutuvaa alhaisemmiksi vuosina 2020–2021.”

Vaikka merkittävä osa julkisen rahankäytön lisäyksestä on väliaikaista, Vanhasen mukaan on syytä uskoa, että osalla lisäyksestä on pidempiaikaisia talouden tuotantoa, tuottavuutta ja työllisyyttä kasvattavia vaikutuksia. Ne liittyvät esimerkiksi osaamista, uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä vihreää siirtymää tukeviin toimiin.

”Yritysten toimintaympäristö digitalisoituu”

EU:n elvytysvarojen vaikutukset kasvupotentiaaliin ja suomalaisten tuotteiden kysyntään päämarkkina-alueella vaikuttaa se, miten hyvin koko Euroopan 750 miljardia euroa ja sen päälle tulevan yksityisen rahan vipuvaikutus käytetään, Vanhanen huomauttaa.

Hänen mukaansa talouden rakenne ja tuotantotapa uudistuu hiilineutraaliin suuntaan yksityisiä investointeja vauhdittamalla.

”Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät arviolta peräti kuusi prosenttia vuositasolla. Samalla suomalaiset eri kokoiset yritykset, koko maassa saavat mahdollisuuden päästä kansainvälisen talouden kasvavien markkinoiden kärkeen. Yritysten toimintaympäristö digitalisoituu ja vähentää hallinnollisia rasitteita. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset kasvavat peräti 700 miljoonalla eli harppaamme kohti neljän prosentin osuutta bruttokansantuotteesta.”

Toinen uudistumisen tie on on hänen mukaansa työllisyysasteen sekä julkisten palveluiden tuottavuuden vahvistumisen kautta. Toimet vastaavat EU:n Suomelle antamiin talouspoliittisiin suosituksiin, Vanhanen sanoo.

Kyse on julkisen hallinnon uudistumisesta joka helpottaa ihmisten arkea ja yritysten toimintaympäristöä koko maassa, Vanhanen lisää.

”Myös yritysten investointeja vauhditetaan joka puolella Suomea. Vaikka ohjelma on kansallinen, sen tavoite on myös lisätä alueellista tasa-arvoa. Tämä otetaan huomioon ohjelman toimeenpanossa.”

Paluu julkisen talouden kehyksiin

Tänä keväänä hallitus ottaa kehysriihessä kantaa vuoden 2022 finanssipolitiikan linjaan. Vanhasen mukaan finanssipolitiikkaa on tehtävä hyvin pitkälle ennakoiden, sillä päätökset vaikuttavat usein viiveellä.

”Katseet on suunnattava koronan jälkeiseen aikaan. Suomalaisten yritysten pitää päästä kansainvälisen kasvun vauhtiin mukaan ja sitä auttaa EU:n elpymisvälineen rahoitus. Lisäksi tarvitaan kotimaisia toimia omistamisen ja yrittämisen edellytysten sekä investointiympäristön parantamiseksi.”

Finanssipolitiikassa on Vanhasen mukaan valmistauduttava paalaamaan normaaliin eli julkisen talouden kehyksiin. Lähivuosina tueksi tulevat myös EU:n linjaukset, kuten julkisen talouden alijäämärajoite sekä velan BKT-suhdetta koskeva rajoite.

Paluu kehyksiin on kuitenkin eri asia kuin talouden sopeuttaminen, Vanhanen huomauttaa.

”Hallitus on jo aiemmin päättänyt tavoitteesta vahvistaa julkista taloutta viidellä miljardilla eurolla niin että julkisen velan BKT-suhde vakautuu. Valtiovarainministeriö parhaillaan valmistelee konkreettisia seuraavia askelia viiden miljardin vahvistumistavoitteen saavuttamiseksi. Keinot ovat ensisijaisesti työllisyysuudistukset, talouden kasvun vauhdittaminen, julkisten palveluiden tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden vahvistaminen sekä sote-uudistus.”