Sotatieteen tohtori, kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja kokoomuspoliitikko Jarno Limnéll kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan siitä, mitä voi tapahtua sen jälkeen, kun Suomi jättää hakemuksensa Natoon. Hän korostaa yhtenäisyyttä ja luottamusta kanssaihmisiin keinoina selvitä läpi harmaan ajan, jolloin Suomen Nato-hakemus on käsittelyssä puolustusliitossa.

”Moni kuvittelee, että suurin ponnistus on ohi siinä hetkessä, kun Suomi jättää Nato-jäsenhakemuksensa. Vaikka on totta, että päätökseen vaaditaan kansan laaja tuki, tarvitaan hakemuksen jättämistä seuraavina kuukausina jopa enemmän yhtenäisyyttä kuin sitä ennen.”

Kyberturvallisuuden asiantuntijana Limnéll on hyvin perillä Suomeen mahdollisesti kohdistuvista uhista.

”Informaatiovaikuttaminen pyrkii aiheuttamaan eripuraa ja vastakkainasettelua, horjuttamaan luottamusta yhteisten asioiden hoitoon”, hän kirjoittaa.

”Huonoin vaihtoehto meidän kaikkien kannalta olisi tilanne, jossa luottamuksemme kanssaihmistä kohtaan rapistuisi. Ilman luottamusta ei ole demokratiaa eikä turvallisuutta.”

Limnéll arvioi, että median huomio kiinnittynee lähikuukausina ennen kaikkea muiden maiden reaktioihin.

”Venäjältä on odotettavissa häirintää ja provokaatioita samalla kun Naton nykyiset 30 jäsenvaltiota käsittelevät jäsenyyshakemuksia omissa parlamenteissaan yksi kerrallaan”.

Suomessa kokoomus oli pitkään ainoa puolue, joka avoimesti kannatti Natoon liittymistä. Kansan keskuudessa kannatus oli pientä vuosien ajan. Nyt jo 73 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä Naton jäseneksi. Limnéllin mukaan jälkiviisaus pitäisi kuitenkin unohtaa.

”Myös Natoa pitkään kannattaneilla on syytä laittaa jäitä hattuun. Nyt ei ole aika irtopisteiden kalastelulle. Vaikka on totta, että vain yksi puolue Suomessa on kannattanut Nato-jäsenyyttä yli 15 vuotta, ei sekään tästä ratkaisusta yksin voi ottaa kunniaa.”

Limnéll kirjoittaa: ”Nyt tehtävän Nato-ratkaisun taustalla on koko parlamentti, niin hallitus kuin oppositiokin”.