Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL: n julkaisemien tietojen mukaan Taysin erityisvastuualueella on tällä hetkellä hoidettavana viisi koronapotilasta, joista neljä on osastohoidossa ja yksi tehohoidossa. Tähän mennessä kolme potilasta on kuollut.

