Kansanedustaja Wille Rydman kertoo jättäneensä kokoomuspuolueen jäsenyyden. Kohun keskelle viime kesänä joutunut edustaja erosi tuolloin kokoomuksen eduskuntaryhmästä, ja on turhaan odottanut viitteitä takaisin ryhmään pääsystä.

”Täytän tänään 37 vuotta. Tällä päivämäärällä olen myös kirjautunut kokoomuksen jäsensivustolle ja ilmoittanut siellä eroavani puolueen jäsenyydestä. Päätös on luonnollisestikin erittäin iso ja raskas; ehdinhän olla puolueen jäsen yli 20 vuotta. Se on enemmän kuin puolet tähänastisesta elämästäni”, Rydman kirjoittaa verkkosivuillaan.

Hän kertoo olevansa kaikesta huolimatta ehdolla kevään eduskuntavaaleissa.

”Kun olen sanonut, että olen ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä riippumatta kokoomuksen kannasta asiaan, olen myös tarkoittanut sitä. Pidän kiinni siitä, mitä sanon. Olen ehdolla, mutta en kokoomuksen ehdokkaana”, hän kertoo.

”Minulle puolue ei ole koskaan ollut päämäärä itsessään, vaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Kun minulle on tehty mahdottomaksi vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kokoomuksen kautta, pettäisin minuun poliitikkona luottaneet ihmiset, jos tästä huolimatta jäisin kokoomuksen vangiksi.”

Kohu Rydmanin ympärillä käynnistyi Helsingin Sanomien julkaistua artikkelin, jossa useat nuoret naiset kertoivat Rydmanin ahdistavaksi kokemastaan käytöksestä. Myös poliisi, joka oli aiemmin tehnyt esiselvitystä Rydmania koskevista väitteistä, käynnisti uuden esitutkinnan vyyhtiin liittyvästä epäillystä seksuaalirikoksesta. Rydmania vastaan ei kuitenkaan nostettu syytettä vuoden 2015 tapahtumista. LUE TARKEMMIN:

Rydman on jo aiemmin arvostellut kovasanaisesti kokoomusjohtoa, joka ei hänen mukaansa ole muuttanut linjaansa syyttämättäjättämispäätöksen tai muiden käänteiden nojalla.

”Osalle puoluejohtoa olen ollut epätoivottu ja hankala henkilö jo kauan ennen HS:n lokajutun julkaisua. Lehtijuttu oli kaivattu tilaisuus, joka haluttiin hyödyntää täysimääräisesti, vaikkei siinä esitettyjen väitteiden todenperäisyyteen todennäköisesti uskottu itsekään”, hän kirjoittaa nyt.

”Jos Rydman on potentiaalinen mielikuvariski puolueelle, Rydman joutaa mennä, olivat faktat mitä tahansa”, hän syyttää.

Kansanedustaja toteaa, että hänen päätöksensä syntymiseen juuri nyt vaikuttaa myös aikataulu.

”Olennaista on sekin, että aika loppuu kesken. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa jo 2,5 kuukauden päästä ja puolueiden ehdokasasettelu on aivan loppusuoralla. Tämän tietävät myös [kokoomuksen puheenjohtaja Petteri] Orpo ja [eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai] Mykkänen. Heidän pyrkimyksenään on vetkuttaa asiaa niin pitkään, että hiekka tiimalasissa valuu loppuun eikä asialle enää voi eikä tarvitse tehdä mitään. Siksi koko asiaa ei ’toistaiseksi’ oteta edes käsittelyyn”, Rydman kirjoittaa.

