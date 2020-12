Varoitukset Suomen koronatilanteesta yltyvät jälleen. Asiantuntijoita huolettaa erityisesti viruksen mutaatioiden leviäminen Suomessa sekä Varsinais-Suomen tilanne.

Suomeen uudet virusmuunnokset eli mutaatiot ovat tulleet Britanniasta ja Etelä-Afrikasta. Britanniasta Suomeen tulleella kahdella henkilöllä on tavattu muunnosta, ja Etelä-Afrikasta tulleella yhdellä henkilöllä toista muunnosta.

Columbian yliopistossa apulaisprofessorina ja Genome Centerissä ryhmänjohtajana työskentelevä biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen ihmettelee, miksei Suomi ole aikaisemmin valmistellut strategiaa mutaatioiden varalta.

”Koronaviruksesta on siis syntynyt nopeammin leviävä variantti, ja sitä on nyt havaittu myös Suomessa. Tämä on täysin odotettu tapahtumasarja, mutta en voi välttää vaikutelmalta, että strategiaa tämän varalta ei ole Suomessa (ja muualla) valmisteltu, ja nyt levitellään käsiä”, hän kommentoi Twitterissä.

Hän muistuttaa, että mutaatioiden nopeampi leviäminen aiheuttaa helposti enemmän uhreja kuin tappavampi variantti ja tekee epidemian hallinnasta paljon vaikeampaa.

”Tilanne on vakava.”

Lappalainen huomauttaa, että tässä tilanteessa ei oltaisi, jos viruksen ei olisi annettu levitä niin laajalle, jos eri toimijoilla olisi kunnon sekvensoinnit käynnissä, ”jotta ei oltaisi näin sokkona Suomessa ja muualla”, ja jos Suomessa olisi saatu kunnon rajavalvonta aikaan 10 kuukaudessa.

”Käymme taistelua aikaa vastaan. Varianttia tuskin voi pysäyttää, mutta sen lietsomaa epidemiaa pitää tarmolla estää, jotta keväästä ei tule täysi kaaos teho-osastoilla (ja hautaustoimistoissa). Rokotukset on aloitettu, muutama kuukausi pitää sinnitellä eikä vaan levitellä käsiä”, hän sanoo.

Tuuli Lappalainen arvosteli suomalaisviranomaisten koronatoimia kovin sanoin viimeksi ennen joulua, jolloin hän kertoi järkyttyneensä tutkiessaan, millaisia ohjeita suomalaisille on annettu koronatartuntojen välttämiseksi kotioloissa. Suuri osa tartunnoissa tapahtuu juuri kotona.

Sdp:n kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén varoittaa erikseen Varsinais-Suomen ja erityisesti Turun tilanteesta.

”Turussa ihmiset ruuhkauttavat kaupat ja marketit ja kapakoissa istuu paljon väkeä. Ei uskoisi, että täällä on Suomen pahin koronatilanne - ja Skopjen linko lennättää lisää. Ei tätä tällä tavalla saada taltutettua. Tarvitaan valmiuslain 118 pykälä ja tiukat rajoitukset”, hän tviittasi torstaiaamuna.

Lindén vertaa Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan, eli kahden samankokousen maakunnan koronalukuja: Varsinais-Suomessa todettiin 14 viime vuorokauden aikana 681 tartuntaa ja Pirkanmaalla 187.

Lindénin mainitsema ”Skopjen linko” tarkoittaa Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuvia lentoja. Skopjesta tulleilla matkustajilla on todettu koronatartuntoja.

Seuraava lento Skopjesta saapuu Turkuun lauantaina. Viranomaiset olivat ensin päättäneet, ettei lennon matkustajia testata. Rajatyöryhmä ilmoitti kuitenkin lopulta eilen illalla, että matkustajat testataan.

”Hienoa, että tämä järjestyy kuitenkin. Ponnistus on iso mutta perusteltu”, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) kommentoi Twitterissä.

