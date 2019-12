Kuva: Lauri Olander

Ongelmana ovat Isis-äidit, eivät lapset, jotka ovat syyttömiä. Ei ole ”Isis-lapsia”, on vain lapsia.

Konsensus lasten kotiuttamisen puolesta olisi saavutettavissa ilman sitä tosiasiaa, että kurdien hallitsemalta vankileiriltä lapsia ei päästetä nykytiedon mukaan yksin pois. Raakalaismaisten Isis-taistelijoiden puolisoiden joukossa on radikalisoitumista, mistä syystä kukaan ei halua heitä minnekään.

Asiantuntijat ovat asiassa täysin jakautuneita. Aivan eri kulmista asiaa katsovat varsinkin Amnesty International ja Suojelupoliisi, Supo. Amnesty on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö ja Supo torjuu vakavimpia kansallisen turvallisuuden uhkia, esimerkiksi terrorismia.

”Arvioimme, että alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin”, Suposta kommentoitiin Ilta-Sanomille.

”Myös aseellinen toiminta on ollut mahdollista. Naisilla on myös ollut keskeinen rooli jesidivähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa”, Supon viestintäasiantuntija Minna Passi sanoi myös.

Ja sitten se toinen näkemys:

”Lasten oikeuksien kunnioittaminen menee aina kaiken muun edelle. Tällä hetkellä olot leirillä eivät ole sellaisia, että siellä voisi elää terveellisesti ja turvallisesti. Heidät pitää siis saada kotiin. Sen jälkeen toimitaan lastensuojelulain mukaan”, johtaja Frank Johansson Suomen Amnestystä puolestaan tviittasi tänään.

”Lapsia ei voi erottaa vanhemmistaan ennen kuin lastensuojelu on asiaa tutkinut, tätä tutkimusta ei voi tehdä ennen kuin lapset ja äidit ovat Suomessa”, hän jatkoi.

Antti Rinteen (sd) hallitus, joka koostui vasemman ja liberaalin laidan puolueista ja konservatiivisesta keskustasta, oli sormi suussa ongelman kanssa. Niin on ainakin tässä vaiheessa myös Sanna Marinin (sd) saman kokoonpanon hallitus.

Hallituksen kimpussa on herhiläisenä perussuomalaisista, kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista koostuva oikeisto, joka on tehnyt al-Holista ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnasta välikysymyksen.

Haaviston tapauksessa on paljon sivujuonteita, mutta al-Holin peruskysymys on ja pysyy. Kumman riskin Suomi on valmis ottamaan: edesautetaan puuttumattomuudella lisää leirihelvettiä lapsille vai sallitaan Isis-äitien tuoda mukanaan terroriuhkaa Suomeen?

Isis-äitejä on leirillä kymmenkunta ja lapsia noin 30. Sisäministeriön korkea virkamies Tarja Mankkinen muistuttaa tänään Uuden Suomen haastattelussa, että ketään heistä ei epäillä rikoksesta:

Ottaako maan poliittinen hallitus ongelman ratkaisemisesta lopulta vastuun? Ei kai tätä yksittäisille ulkoministeriön virkamiehille voi sysätä, eihän?