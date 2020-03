Muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sekä Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ilmoittavat, ettei kaikkia koronavirusepäilyjä enää testata.

”Koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon. Hengitystieoireisten, mutta hyväkuntoisten henkilöiden, ei tule enää soittaa terveydenhuollon yksiköihin tai päivystysapuun, vaikka epäilisikin koronavirustartuntaa”, molemmat kertovat omissa tiedotteissaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivitti koronavirukseen liittyvät kansalliset toimenpideohjeet torstai-iltana. Jatkossa koronavirusnäytteitä ei oteta matkailuun liittyen, vaan näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.

Jatkossa näytteitä otetaan sairaalan päivystyspotilaasta, joilla on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio, ja joilla epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä. Lisäksi näytteet otetaan terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijältä, jolla on akuutin hengitystieinfektion oireita. Mikäli oireena on pelkkä nuha, ei näytettä oteta, mutta työntekijä ohjeistetaan pysymään kotonaan työnantajan ohjeiden mukaan.

Erikoissairaanhoidon potilaat ja pitkäaikaishoidon asiakkaalta, jolla on akuutin hengitystieinfektion oireita joille ei löydy muuta selkeää selittäjää testataan edelleen. Samoin näytteet otetaan yli 65-vuotiailta ja/ tai perussairailta, joilla on hengitystieinfektion oireita. Näytteet otetaan myös kotikaranteenissa olevalta henkilöltä, joka saa hengitystieoireita.

Lisäksi resurssien salliessa näytteitä voidaan ottaa opettajilta ja muilta oppilaitoksen työntekijöiltä, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, jos henkilö on oleskellut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai jos hän on ollut lähikontaktissa koronatartunnan saaneen kanssa 14 vuorokautta ennen oireiden alkua.

Sairaanhoitopiirit ohjeistavat, että jos henkilöllä on hengitystieoireita, mutta hän on hyväkuntoinen, hänen tulee olla kotona ja noudattaa yleisiä hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita. Päivystysapuun tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää.

”Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan”, sairaanhoitopiirit sanovat.

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 131 koronavirustartuntaa.