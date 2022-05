Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) arvioi, että Venäjän maakaasutoimitusten katkeamisessa on myös positiivinen puoli.

”Merkille pantavaa on se, että Venäjältä myyjä ilmoitti jo etukäteen, että sulkeutuu. Se ehkä kuvaa sitä, että haluttiin jotain ylläpitää vanhasta suhteesta. Ehkä he ajattelevat, että myöhemmin voitaisiin bisnes aloittaa uudelleen. Jos jotain hyvää puolta hakee niin se on se, että Venäjä katkaisi, näin ei synny loputtoman pitkiä oikeuskiistoja”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Vanhanen ei usko, että kaasutoimitusten katkaisemisella olisi mitään tekemistä Suomen Nato-hakemuksen kanssa.

”Olisi helppo sanoa, että energiaratkaisut olisivat tätä kiusantekoa, mutta näin ei ole. Ne liittyvät pakotteisiin, siihen, että emme suostu ruplamaksuihin. Lievennyksenä todellakin se, että he ilmoittivat etukäteen, että kohta katkeaa.”

Vanhasen mukaan Baltic connector -yhdyssputki auttaa Suomea nyt ”hyvinkin paljon”. Valtio-omisteinen maakaasuyhtiö Gasum kertoi lauantaiaamuna toimittavansa tästä päivästä lähtien maakaasua asiakkaillensa alkavan kesäkauden ajan Balticconnector-yhdysputken kautta muista hankintalähteistä.

Eduskunnan puhemiehen mukaan toimitusten katkaisemisen välitön vaikutus on se, että tälle paitsi energiasisällöltään myös symboliikaltaan ”valtavan tärkeälle jaksolle” Suomen ja Venäjän väleissä tuli päätepiste.

Vanhanen uskoo, että sähkönsaannin suhteen Suomessa pärjätään, mutta sähkön hinta tulee todennäköisesti nousemaan edelleen.

"Useimmat kansalaiset ovat jo tänä talvena kokeneet tämän ja varmasti osaavat ennakoida sitä, että kuluttajahinnat ja teollisuuden hinnat nousevat. Jos hyvää puolta haetaan, niin tämä kiihdyttää ja nopeuttaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Se on kotimaista ja parantaa kotimaista työllisyyttä, maksamme ikään kuin itse itsellemme.”