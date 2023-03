Perussuomalaisten Riikka Purra, kokoomuksen Petteri Orpo, kristillisdemokraattien Sari Essayah ja liike nytin Hjallis Harkimo olivat Helsingin Sanomien vaalitentissä valmiita harkitsemaan Yleisradion rahoituksen leikkaamista.

Tentissä lueteltiin valtiovarainministeriön ehdottamia säästökohteita ja puolueiden puheenjohtajat linjasivat vihreillä tai punaisilla korteilla kantojaan. Yksi säästökohde oli ”Ylen rahoituksen supistaminen portaittain kahden seuraavan vaalikauden aikana 20 prosentilla tai indeksikorotusten jäädyttäminen kahdeksaksi vuodeksi”.

Tätä eivät olleet valmiita harkitsemaan vasemmistoliiton Li Andersson, vihreiden Maria Ohisalo, SDP:n Sanna Marin, keskustan Annika Saarikko ja RKP:n Anna-Maja Henriksson. Purra, Orpo, Essayah ja Harkimo näyttivät vihreää korttia.

Orpo sai tilanteessa puheenvuoron.

”Kun meillä on ne asiat, joihin ei voi koskea – kuten turvallisuus, maanpuolustus, koulutus esimerkiksi – niin silloin näiden kaikkien muiden pitää olla arvioitavana. Minusta Yle on yksi sellainen, josta varmasti voidaan ottaa jonkin verran”, Orpo sanoi.

Julkinen talous. HS-tentissä puitiin julkisen talouden menokohteita. Kuvassa Petteri Orpo (kok) ja Annika Saarikko (kesk). Kuva: KIMMO HAAPALA

RKP:n Henriksson ja vihreiden Ohisalo kritisoivat näkemystä.

”Mielestäni on äärettömän tärkeää, että demokratiassa meillä on Yleisradio, jolla on myös sellainen rahoitus, että pystyvät tekemään puolueetonta journalismia ja välittämään tietoa kansalaisille koko Suomessa. En lähtisi leikkaamaan Yleltä. Mielestäni se ei ole hyvä tie”, Henriksson sanoi.

”Tässä käy hyvin ilmi se, miten kokoomus näkee turvallisuuden kapeasta näkökulmasta, siinä missä vihreät näkee, että turvallisuus on laaja käsite. Se, että entinen sisäministeri ei ymmärrä, mikä merkitys on tiedon välityksellä turvallisuuden luomisessa tässä yhteiskunnassa. Se, että medialukutaito paranee, se että lapsesta lähtien voidaan seurata laadukasta ohjelmatarjontaa – se on turvallisuuskysymys, että ymmärretään, mitä maailmassa ympärillä tapahtuu. Ehdottomasti ei leikkauksille Ylestä”, Ohisalo sanoi.

Petteri Orpo toimi Sipilän hallituksen sisäministerinä 2015–2016. Ohisalo toimi sisäministerinä Rinteen ja Marinin hallituksissa 2019–2021 ja on viime vuodesta lähtien toiminut ympäristö- ja ilmastoministerinä.

Kokoomus ja perussuomalaiset esittivät viime vuonna vaihtoehtobudjeteissaan, että Ylen vuosittaista rahoitusta pitäisi leikata. Uusi Suomi kysyi kantoja asiaan Ylen hallintoneuvoston jäseniltä. Mielipiteet jakautuivat rajusti eri puolueiden kesken.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ilmaisi Uuden Suomen haastattelussa pettymystään kokoomukseen.

”Ylen ei pidä olla kulloisenkin hallituksen käsikassara. Sen vuoksi Yleä koskevia asioita ei pidä sopia hallitusneuvotteluissa, ei hallituspuolueiden toimesta, eikä Ylen rahoitusta pitäisi käsitellä myöskään vaihtoehtobudjeteissa. Ylen asiat pitää sopia parlamentaarisesti kaikkien puolueiden kesken”, Lindtman sanoi joulukuussa.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto piti aiemmin tässä kuussa käsittämättömänä sitä, että valtiovarainministeriön listaamissa talouden tasapainottamisen keinoissa oli mukaan Ylen rahoituksen leikkaus.

”Ylen rahoitus ei nimittäin edes kuulu valtion budjettiin, vaan Ylen toiminta rahoitetaan Yle-verolla. Ministeriössä tämä tiedostetaan, sillä kartoitukseen on suorasanaisesti kirjattu, että ’toimi ei suoraan vahvistaisi julkista taloutta’”, liitto totesi kannanotossaan.

Valtiovarainministeriön julkisen talouden kartoituksessa puolestaan todetaan näin:

”Mikäli Ylen rahoitusta supistettaisiin portaittain kahden seuraavan vaalikauden aikana esimerkiksi 20 prosentilla, olisi tämän toimen vaikutus nykyrahassa noin 120 miljoonaa euroa. Vastaavan kokoinen säästö olisi mahdollista toteuttaa myös luopumalla Ylen rahoituksen indeksikorotuksista seuraavien 8 vuoden ajaksi. Tällöin Yle-veron tuottoa pitäisi nykyisen käytännön mukaisesti alentaa. Siten toimi ei suoraan vahvistaisi julkista taloutta, mutta mahdollistaisi muun valtion verotuksen kiristämisen kokonaisveroastetta nostamatta.”

”Ylellä on tärkeä rooli riippumattoman journalismin ja uutistoiminnan tuottajana, ja sillä on lakisääteiset tehtävänsä julkisen palvelun sisältöjen tuottamisessa. On kuitenkin todennäköistä, että monia Ylen tuottamia sisältöjä tuotettaisiin markkinaehtoisesti, mikäli Yle ei niitä tuottaisi”, VM myös totesi.

