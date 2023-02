Työnantajapuolen työmarkkinajohtajat arvostelevat Auto- ja kuljetusalan AKT:n aloittamia lakkoja, jotka pysäyttävät suurelta osin Suomen ulkomaankaupan.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Ilkka Oksala katsoo, että tänään alkanut lakko on vastuuton. EK:n mukaan lakko koskee kaikkia satamia, joissa tehdään ahtaustyötä AKT:n sopimuksella. Suurimmat satamat ovat Hamina-Kotka, Helsinki, Hanko, Kokkola, Naantali, Pori, Oulu, Rauma, Turku, Uusikaupunki, EK listaa.

”AKT vaarantaa lakollaan suomalaisten työpaikkoja sekä aiheuttaa vahinkoa koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Pitkittyessään lakolla on syviä vaikutuksia, jos ja kun suomalaisyritykset menettävät asiakassuhteita lakon takia”, Oksala sanoo tiedotteessa.

Oksalan mukaan lakko pysäyttää isolta osin viennin ja tuonnin sekä vaikeuttaa kuorma-autoliikennettä Suomessa. Ulkomaankaupasta, eli Suomen viennistä ja tuonnista, 90 prosenttia kulkee satamien kautta. Ulkomaankauppaa käydään satamissa 280 miljoonan euron arvosta joka päivä, EK huomauttaa.

”Huolimatta hankalasta alusta on tällä työmarkkinakierroksella tehty palkkaratkaisuja, joiden piirissä on jo yli 300 000 suomalaista palkansaajaa. Työmarkkinoille on siis viennin avauksen jälkeen syntynyt yleinen linja, jota on syytä tällä kierroksella noudattaa”, Oksala sanoo ja viittaa muun muassa teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden, kaupan ja elintarviketeollisuuden alojen sopuihin.

AKT totesi tiistai-iltana, ettei sille riitä teknologiateollisuudessa sovittu ”niukka linja”, joten lakot alkavat. AKT:n tavoitteena on saada palkkatasoa parannettua, jotteivät reaalipalkat putoa. Myös työehtojen laadullisessa kehittämisessä on liiton mukaan vielä sopimatta tärkeitä kysymyksiä.

”Iso karhunpalvelus Suomelle”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa, että Suomen pitäisi vahvistaa logistisia järjestelmiä Ruotsin ja Norjan satamien kautta maailmalle. Hänen mielestään Suomelle on turvallisuuskysymys varmistaa pääsy maailmalle myös tilanteessa, jossa omat satamat laitetaan jonkun toimesta kiinni. AKT:n lakko on hänen mukaansa ”tässä hauraassa taloustilanteessa erittäin valitettava”.

”Se iskee erityisesti suomalaiseen duunariin. Suomen logistinen ketju on liian paljon yhden lakkoherkän liiton armoilla”, Pentikäinen toteaa Twitterissä.

”Satamaoperaattoreiden pitäisi huoltovarmuuden vuoksi määrätietoisemmin automatisoida satamia ja uudistaa niiden liike-toimintamalleja niin, että ahtaus siirtyy enemmän yrittäjävetoiseksi ja vähemmän lakkoherkäksi toiminnaksi.”

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle katsoo, että satamalakko vaikuttaa teknologiayrityksiin erittäin negatiivisesti rampauttamalla viennin.

”Siinä tehdään iso karhunpalvelus Suomelle”, Helle tviittaa.

Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto katsoo, että ”AKT:llä on pahasti pallo hukassa” ja liitto yrittää ”käyttää yleistä linjaa kynnysmattona”, mitä tässä tilanteessa viimeiseksi tarvitaan.

”Sen lakot satamissa, kuorma-autopuolella ja muualla ovat esimerkki vastuuttomuudesta, jota Suomi ei nyt todellakaan kaipaa. Kierroksen linja on jo vakiintunut. Sen tulisi kelvata myös AKT:lle”, Aarto tviittaa.

”Yleinen linja on ollut aina olemassa muodossa tai toisessa. Tosin v. 2007 nähtiin, mitä tapahtuu, kun kierros toteutettiin ’huutokauppamallilla’. Tuolloin Tehyllä oli iso rooli, kuten viime kesänäkin. Vastuun kantaminen näissä asioissa näyttää jääneen muiden harteille.”