Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nostaa blogissaan esiin tekijöitä, jotka selittävät monen eri alan asiantuntijan herättelyä koronan torjunnan suhteen. Julkisessa keskustelussa tiukemmat koronarajoitukset ovat yhä esillä, vaikka rokotukset ovat jo alkaneet.

”Pari tekijää on syytä ottaa esille tässä taudin leviämisen ja sen ehkäisemisen kilpajuoksussa”, Niinistö kirjoittaa.

”Euroopan uutiset ovat hälyttäviä. Tartuntamäärät ovat loppusyksyn alemmasta lähteneet uuteen nousuun. Kokonaan oma lukunsa ovat uudet mutaatiot; Lontoon pormestarin synkät arviot ja mutaation nopea leviäminen Irlannissa kertovat vaaran kasvavan.”

”Rokotusten osalta saadut tiedot ja aikataulut, sikäli kuin niitä on, kertovat odotettua hitaammasta edistymisestä. Ylipäätään rokotteiden toimituksista on vaikea muodostaa selkeää käsitystä. Kysymyksiä on myös herättänyt miten eri jäsenmaiden omat rokotteiden hankintatoimet osuvat yksiin EU:ssa sovitun solidaarisen yhteishankinnan kanssa. Kilpajuoksussa ei rokotteiden varaan vielä voi tuudittautua”, tasavallan presidentti myös kirjoittaa.

Varovaisuuteen ja ohjeiden tinkimättömään noudattamiseen edelleen kehottava Niinistö arvioi Suomen tartuntalukuja siten, että ”joulun ja uudenvuoden aikana vältettiin pahimmat uhkakuvat”.

