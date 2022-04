Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson katsoo, että terveydenhuollon henkilöstön riittävyys hoitajien lakon aikana on kyettävä varmistamaan työnantajan jo nyt käytettävissä olevalla laajalla keinovalikoimalla. Tämän lisäksi neuvotteluja suojelutyöstä on Anderssonin mukaan jatkettava, mikäli työvoiman riittävyydestä on epäselvyyttä.

”Lakko-oikeus on suomalaisen yhteiskunnan vahvasti suojaama perusoikeus. Vasemmistoliitto puolustaa työntekijöiden oikeutta työtaistelutoimiin. On turha edes keskustella lakko-oikeuden rajoittamisesta potilasturvalailla, mikäli työnantaja ei ole ottanut käyttöön kaikkia perusoikeuksia vähemmän loukkaavia keinoja henkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi”, Andersson sanoo tiedotteessaan.

Anderssonin mukaan työnantaja ei saa piiloutua potilasturvalain taakse. Muun muassa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on kutsunut potilasturvalakia ”pakkolaiksi”.

”Neuvotteluja suojelutyöstä on jatkettava, mikäli työvoiman riittävyydestä on perusteltua huolta. Tämän lisäksi työnantajan on mahdollista vahvistaa työvoiman riittävyyttä esimerkiksi määräämällä muuta terveydenhuollon virkakuntaa työhön, hyödyntämällä ostopalveluita sekä muita kuntia ja kuntayhtymiä. Työnantaja ei voi käyttää potilasturvalakia verukkeena sille, että aitoja neuvotteluja suojelutyöstä ei käytäisi”, Andersson linjaa.

Andersson vetoaa, että työmarkkinaosapuolten välille on löydettävä yhteinen ja yksiselitteinen tilannekuva suojelutyön tarpeesta lakon aikana.

”Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että terveydenhuollon työnantajat välittävät hyvin erilaista tilannekuvaa henkilövajauksen määrästä, kuin mitä osastoilla käytännön työtä tekeviltä hoitajilta kuullaan. Potilasturvallisuus on kyettävä takaamaan kaikissa olosuhteissa ja siksi on hyvä muistaa, että Suomessa hoivatyötä tehdään valitettavasi hyvin usein vajaalla henkilöstöllä myös normaalioloissa.”

HUS ja hoitajaliitot napit vastakkain

Hoitaja-alan liiton Tehy ja SuPer sanoivat sunnuntaina, että työnantaja antaa virheellistä tietoa suojelutyöstä. Liitojen mukaan ”pakkolaille” ei ole perusteita.

”Sairaaloiden johto on nähtävästi valinnut viestintälinjan, jossa se virheelliseen tietoon perustuen ja pelottelemalla pyrkii murtamaan lakkoa ja vaikuttamaan kansalaisten mielipiteeseen hoitajien laillisesta lakosta. Tai sitten johtajat eivät tiedä, mitä heidän johtamissaan sairaaloissa tapahtuu. Kumpikin vaihtoehto on yhtä huono”, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo tiedotteessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS arvioi sunnuntaina, että hoitajalakon vaikutus alkaa näkyä potilaiden kannalta ikävällä tavalla monissa toiminnoissa.

”Viikonlopun yli on selvitty välttävästi. Sunnuntain neuvottelut ovat vielä kesken, mutta näyttää siltä, että viikko alkaa erittäin vaikeana”, hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander kommentoi HUSin tiedotteessa.

”Haastavin tilanne tulee olemaan leikkaustoiminnassa, erityisesti sydän- ja syöpäleikkausten osalta”, hän jarkaa.

Ulanderin mukaan työntekijäjärjestöjen HUSille myöntämä suojelutyön määrä on potilaiden kannalta epäinhimillinen ja riittämätön.

”Työntekijäjärjestöjen näkemys suojelutyöhön tarvittavan henkilökunnan määrästä eroaa HUSin lääketieteellisten asiantuntijoiden näkemyksestä. Lähtökohtamme on, että kriittinen, henkeä turvaava ja vammautumista ehkäisevä hoito pitää turvata.”

