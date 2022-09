Venäjän presidentin Vladimir Putinin neuvonantajana vuosina 2000–2005 toiminut ekonomisti Andrei Illarionov esittää Deutsche Wellen haastattelussa poikkeavan teorian Venäjällä käynnistetyn liikekannallepanon syystä.

Illarionovin mukaan ratkaisun taustalla näkyy pikemminkin Kiinan presidentin Xi Jinpingin luomaan paineen vaikutus kuin Kremliin Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi iskenyt paniikki.

”En näe merkkejä paniikista. Minkä takia olisi paniikki?” hän esittää vastakysymyksen DW:n toimittajalle.

”Ei näytä siltä, että Ukrainan vastahyökkäys Harkovassa olisi syy muutoksiin Putinin ratkaisuissa ja ajattelutavassa.”

Illarionov kiinnittää huomion siihen, että kaikki viime aikojen suuret päätökset ja ratkaisut – mobilisaatio, Venäjän miehittämien Ukrainan alueiden ”kansanäänestykset” ja ydinaseilla uudelleen uhkailu – ilmoitettiin vain kolmen päivän ajanjakson sisällä, 19.–21. syyskuuta.

”Kaikki nämä päätökset ovat vastoin sitä linjaa, mitä Putin on ajanut tähän asti, ja vastoin hänen tunnettuja aiempia suunnitelmiaan”, Illarionov sanoo.

”Esimerkiksi kansanäänestykset oli määrä järjestää tämän vuoden lopussa tai ensi vuonna. Yhtäkkiä Kremlin antaa määräyksen, että ne pidetään heti, vain muutaman päivän sisällä, 23.–27. syyskuuta. Meidän täytyy löytää selitys kaikille näille päätöksille.”

Koska päätöksistä annettiin ilmoitukset 19.–21. syyskuuta, Venäjän johdon on täytynyt tehdä ne päivää tai paria aiemmin, Illarionov sanoo: siis esimerkiksi 17. tai 18. syyskuuta. Ja mitä tapahtui noina päivinä, hän kysyy.

Tuolloin Vladimir Putin palasi Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksesta Uzbekistanin Samarkandista. Illarionov väittää, että kokouksessa vaikuttaa näin ollen tapahtuneen jotain, joka pakotti Putinin uusiin päätöksiin.

”Ainoa merkityksellinen henkilö, joka sellaisen keskustelun olisi voinut Putinin kanssa käydä, on pääsihteeri Xi”, Illarionov sanoo Kiinan presidenttiin viitaten.

”Xi näyttää kertoneen Putinille jotakin, joka pakotti Putinin pyörtämään ajattelunsa sodasta, muuttamaan radikaalisti suunnitelmiaan ’kansanäänestyksistä’ ja mobilisaatiosta sekä ydinasekiristyksestä.”

Illarionov spekuloi, että Xi olisi voinut viestiä Putinille, että tämän tulee lopettaa sotansa Ukrainassa niin nopeasti kuin mahdollista.

”Esimerkiksi ennen Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokousta lokakuussa. Se, että Venäjä on käynyt sotaa seitsemän kuukauden ajan eikä ole saavuttanut voittoa, on kiusallista Xille ja saa hänet näyttämään heikolta ennen hänen elämänsä tärkeintä tapahtumaa. Eikä Xi voi antaa itsensä näyttää heikolta”, Illarionov pohtii.

Ennen Samarkandia Putin oli valmis jopa vuosien sodankäyntiin Ukrainassa, venäläisekonomisti toteaa. Tämä kuukausien ajan noudatettu hitaan sodankäynnin strategia meni radikaalisti uusiksi hetkessä.

”Nämä [uudet päätökset] eivät ole merkkejä hänen heikkoudestaan tai tappiostaan – ne ovat merkkejä hänen riippuvuudestaan Xistä”, Illarionov katsoo.

Andrei Illarionov on entinen Putinin poliittinen neuvonantaja, joka vuoden 2005 joulukuussa ilmoitti, että ”Venäjä on muuttunut – se ei ole enää demokraattinen valtio, eikä vapaa valtio”. Entisestä avustajasta tuli Putinin vastustaja, joka nykyisin toimii tutkijana yhdysvaltalaisessa turvallisuuspolitiikan ajatushautomossa. Kyseinen, konservatiivinen Center for Security Policy (CSP) -ajatushautomo on maineeltaan kyseenalainen.

LUE MYÖS: