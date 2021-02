Mediatiedot siitä, että hallitus valmistelee poikkeusolojen julistamista, herättävät ihmetystä oppositiossa, erityisesti kokoomuslaisissa.

”Hallitus suunnittelee poikkeusolojen käyttöönottoa, kun yökerhoissa tanssiminen ja liikkuminen tiloissa pitäisi saada lopetettua. Kova toimi siihen. Mitkä ovat todelliset perusteet?” kysyy kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.

”Valmiuslakia ei nyt ole tarpeen käyttöön ottaa eikä poikkeusoloja julistaa. Perustuslaki ei edes tätä vain ns. varmuuden vuoksi sallisikaan, kun edellytykset eivät nyt täyty”, tviittaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

Heinonen viittaa professori Martin Scheininin tulkintaan, jonka mukaan ravintoloiden sulkeminen ei edellytä poikkeusoloja.

”Ravintolat voidaan sulkea perustuslain 23 § nojalla, mikä ei edellytä valmiuslakia tai poikkeusolojen julistamista”, Scheinin tviittaa.

”Perustuslain 23 §:n käyttö EI edellytä poikkeusolojen julistamista tai valmiuslain käyttöönottoa. Hallitus antaa eduskunnalle normaalin HE:n ravintoloiden sulkemisesta, ja PeV sitten arvioi faktakysymyksenä, ovatko poikkeusolot käsillä -> tavallinen lainsäätämisjärjestys riittää”, Schenin tulkitsee.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen kuvasi keväällä 2020 Uuden Suomen haastattelussa, miten hallitus tuolloin sulki ravintolat. Kyse ei ollut valmiuslakiin vaan suoraan perustuslakiin nojaamisesta.

LUE JUTTU:

Myös oppositiopuolue perussuomalaisista ihmetellään mediatietoja.

”Luulisi että ensin käytetään kaikki muut keinot, mukaan lukien etäkoulut. Nyt jos hypätään suoraan valmiuslakiin, on se vähän outoa. Poikkeustila ei voi olla eri asia eri ikäisille ihmisille, alueellisesti kyllä”, tviittaa perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen.

Useat tiedotusvälineet, ensimmäisenä Yle Uutiset, ovat kertoneet hallituksen valmistelevan poikkeusolojen julistamista. Syynä on mediatietojen mukaan juuri ravintoloiden sulkeminen, eikä valmiuslakia välttämättä otettaisi käyttöön.

Hallitus pitää tiedotustilaisuuden asiasta kello 9:30.

Mediatietojen mukaan hallitus on kutsunut eduskuntaryhmät koolle kello 12. Tämän on tulkittu olevan niin ikään merkki poikkeusolojen julistamisesta. Tosin myös kevään kuntavaalien siirron on todettu olevan parlamentaarinen kysymys.

LUE MYÖS: