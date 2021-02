Asuntomarkkinoilla riitti viime syksynä vipinää. Joulukuu oli Suomen Pankin mukaan uusien asuntolainojen nostamisessa ennätysmäinen joulukuu, ja ylipäätään syys–joulukuussa uusia asuntolainoja nostettiin yli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Mistä tämä kertoo?

”Suomessa ei ole asuntokuplaa. Asuntojen hintojen nousu on mennyt aika suhteessa käytettävissä olevien tulojen nousun kanssa”, Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Sara Mella sanoo Markkinaraati-lähetyksessä.

Mella ja johtaja Lassi Järvinen Taalerista katsovat, että myös koronapandemia on osaltaan vaikuttanut vilkkaaseen asuntolainakysyntään.

”Kodista on tullut entistäkin tärkeämpi suomalaisille, ja kodissa vietetään enemmän aikaa. Viime vuonna on herätty siihen, että on tehty remontteja tai vaihdettu isompaan. Lisäksi asuntolaina on todella halpaa”, Järvinen sanoo.

Mella pitää hyvänä asiana, että shokin, kuten koronapandemian iskiessä pankit tulevat asuntovelallisia vastaan erilaisin joustoin. Samoilla linjoilla on Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.

”Kun tulee syliin muutamassa viikossa noin dramaattinen tilanne, pankkien joustavuuden osoittaminen on paljon parempi vaihtoehto kuin joustamattomuus”, Metsola sanoo.

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.

LUE LISÄÄ: