Suomessa lähes tuntematon asuntokohtainen kaasulämmitys on muualla Euroopan unionin alueella hyvin yleinen.

Keski-ja Etelä-Euroopan EU-maissa peräti noin 40 prosenttia kotitalouksista on kytketty kaasuverkkoon, kertoo EU:n energiavirastojen yhteistyöelin Acer.

Se merkitsee, että kymmenet miljoonat kodit EU-maissa ovat talvisin riippuvaisia maakaasusta. Useimmiten kaasua käytetään sekä käyttöveden että asuintilojen lämmitykseen.

Viimeisten parin kolmen vuosikymmenen aikana asuntokohtaiset kaasulämmityslaitteet (saksaksi: durchlauferhitzer) ovat kehittyneet teknisesti ja jatkuvasti yleistyneet.

Ne ovat syrjäyttäneet sähköllä toimivat lämminvesivaraajat, jotka lämmittävät vain rajallisen vesimäärän, eivätkä sovellu asunnon lämmitykseen.

Johtava laitevalmistaja on saksalainen perheyritys Vaillant Group , joka on kasvanut hankkimalla konserniin tunnettuja laitemerkkejä Ranskasta, Saksasta, Hollannista, Italiasta ja Britanniasta.

Vaillant Groupin liikevaihto on yli kolme miljardia euroa. Sen valikoimassa on nykyisin myös sähkökäyttöisiä laitteita, joissa vesi lämpiää kaasun sijaan vastuksilla.

Maakaasua on opittu pitämään edullisena ja luotettavana kotien lämmitystapana. Venäjän kaasuhanojen sulkeutuminen on kuitenkin nyt johtanut siihen, että kaasu on moninkertaisesti kallistunut, mikä nostaa myös sähkön hintaa, ja pulaa voi tulla molemmista.

Toisaalta siirtyminen sähkökäyttöisiin laitteisiin merkitsisi kymmenien miljoonien laitteiden vaihtourakkaa, eikä onnistu nopeasti.