Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran kesä sujui anteeksi pyydellessä.

Syksyn tullen tahti on jo toinen. Purra näyttää iskevän kätensä kyynärpäitään myöden julkisen talouden tervehdyttämiseen.

Jo Kauppalehden haastattelussa kesäkuun lopulla Purra antoi ymmärtää, että hän olisi ollut valmis menemään muun muassa asumistuen leikkaamisessa hallitusohjelman linjausta pidemmälle.

Hän olisi siirtänyt opiskelijat pois yleisen asumistuen piiristä, johon heidät otettiin Sipilän hallituksen päätöksellä vuonna 2017. Sitä ennen opiskelijat nauttivat asumislisää. Uudistus johti asumistukimenojen merkittävään kasvuun.

Fiskaalikonservatiivin linja

Purra kuvaileekin itseään fiskaalikonservatiiviksi. Se tarkoittaa konservatismia sekä valtion menojen että tulojen suhteen. Lähtökohdaltaan niiden pitäisi olla tasapainossa.

Fiskaalikonservatiivi ei halua ottaa riskejä esimerkiksi verotuksen suhteen, eikä usko veronalennusten nopeisiin dynaamisiin vaikutuksiin. Sen vuoksi PS on nihkeämpi alentamaan veroja kuin kokoomus. Fiskaalikonservatiivi puhuu mielellään myös menojen laittamisesta tärkeysjärjestykseen.

Helsingin Sanomille tiistaina antamassaan haastattelussa Purra lisää painetta muihin puolueisiin. Jotta hallitus pysyy kuuden miljardin sopeutusuralla, sen pitää tehdä uusia päätöksiä leikkauksista ja mahdollisesti jopa kiristää veroja.

Hyvätuloisten perheiden lapsilisiä olisi niin ikään leikattava, jos Purra saisi yksin päättää. Päätöksiä pitää tehdä ensi vuoden kehysriihessä.

Lopulta budjettiriihessä sovittiin tarkastelusta puoliväliriihessä keväällä 2025.

Purraa ei siis pelota olla pahanilmanlintu, mutta miksi pitäisikään.

Moni suosittu poliitikko Suomessa on piirtänyt jälkensä poliittiseen historiankirjaan olemalla pessimisti. Oikeastaan valtiovarainministeriltä sitä suorastaan odotetaan. Mauno Koivisto ja Sauli Niinistö tekivät ilonpilaamisesta suorastaan taidetta, eikä Iiro Viinanenkaan paljon jäänyt jälkeen.

Kokoomuksen paikalle

Olemalla tiukka, muistuttamalla muuta hallitusta lisäsäästöjen tarpeesta, Purra ottaa aloitetta itselleen. Hän tietää, että tiukan taloudenpidon puolueena kokoomuksen on hyvin vaikea suhtautua vihamielisesti valtiovarainministerin budjettialijäämää pienentäviin ehdotuksiin. Tilanne on siinä mielessä uusi, että useimmiten kokoomuslainen rahaministeri on ollut se varoittelija.

Vielä pari viikkoa sitten pääministeri Petteri Orpo vakuutti Kauppalehdelle, että hallitusohjelman toimet julkisen talouden sopeuttamiseksi ovat riittävät. Sen Orpo oli juuri sinä päivänä tarkistanut valtiovarainministeriöstä.

Tiistaina kuulimme samasta ministeriöstä arvion, että miljardin verran pitäisi löytää lisää säästöjä. Niitä Purra tuo viimeistään puoliväliriiheen vakavin mielin, kuten kuvaan kuuluu.

