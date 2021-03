”Ihminen on lajina mukautumiskykyinen, ja meissä on kapasiteettia joustaa ja palautua”, sanoo Tuija Turunen koronan pitkäkestoisista vaikutuksista.

”Korona jättää jäljet, mutta suurin osa ihmistä sopeutuu. Me psykologit puhumme toipumisen todennäköisyydestä. Tutkimus osoittaa, että toipuminen on kriisin jälkeen todennäköisin vaihtoehto”, sanoo kokenut kriisi- ja traumapsykoterapeutti, psykologian tohtori Tuija Turunen . Terveystalon johtavana psykologina työskentelevä Turunen on auttanut muun muassa kouluampumisten ja tsunamin uhreja ja heidän omaisiaan.

”Ihminen on lajina mukautumiskykyinen, ja meissä on kapasiteettia joustaa ja palautua.”

Pajun vitsa kestää paljon painetta. Se katkeaa vain pitkäkestoisen pinteen tai poikkeuksellisen kovan iskun seurauksena. Näin on Turusen mukaan myös ihmisellä. Toipumisen edellytys on, että kriisin kokenut saa tukea, ymmärrystä ja tarvittaessa hoitoa.

Yrityksissä pomojen rooli korostuu kriisissä. Tärkein neuvo on yksinkertainen. ”Mielen hyvinvoinnista täytyy puhua ihmisten kanssa. Sitä ei saa eikä tarvitse pelätä.”

Sairastuminen, kuoleman mahdollisuus, koronarajoitukset ja huoli läheisistä kuormittavat useimpia, vaikka oma työpaikka olisi tallella, talous kunnossa ja elämä muutenkin näennäisesti ennallaan.

Korona-aikaa ei tarvitse suorittaa

Väsymisestä ei ainakaan pidä tuntea syyllisyyttä, eikä ajatella, että mitä minä nyt valitan pienestä. Poikkeusaikaa ei myöskään tarvitse suorittaa reippaudella, saa olla turhautunut ja väsynyt.

Kaikki eivät toivu, vaikka saisivatkin apua. Sitä, miten yhä vain jatkuva poikkeustilanne omaan mieleen vaikuttaa, ei voi valita.

”Jos taustalla on aiempaa mielenterveyteen liittyvää kuormaa tai esimerkiksi perheväkivaltaa, yksinäisyyttä tai päihdeongelmia, tilanne on lähtökohdiltaan vaikeampi.”

Erityisen haavoittuvia ovat lapset ja nuoret, opiskelijat sekä monet riskiryhmät, joilla sosiaalinen verkosto voi olla ohut. Lasten ja nuorten vaikeudet näkyvät todennäköisesti tilastoissa vasta vuosien päästä.

Kriisipuhelimen suosio räjähti

Koronakriisiä ei Turusen mielestä voi suoraan verrata aiempiin suomalaisia koskettaneisiin kriiseihin, koska pandemian aiheuttama poikkeustila on pitkittynyt. ”Pitkä kriisi sitoo energiaa eri tavalla kuin akuutti järkyttävä tilanne, jolla on selkeä alku ja loppu.”

Ahdistuneisuuden kasvu näkyy esimerkiksi Terveystalon matalan kynnyksen palvelussa. ”Yhteydenotot ovat kasvaneet eksponentiaalisesti.”

Stressi, yksinäisyys, erilaiset parisuhdeongelmat, lasten vaikeudet ja esimerkiksi unettomuus ovat saaneet ihmiset tarttumaan puhelimeen.

”Omasta jaksamisesta onkin nyt erityisen tärkeä huolehtia. Elämää ei nyt kannata rakentaa yhden kortin varaan. Turvallisempaa on tehdä useampia tulevaisuudensuunnitelmia. Haaveilulle ja suunnitelmille on tärkeä antaa tilaa ja vaikka haaveet eivät vielä ensi kesänä toteutuisikaan, auttaa, että taskussa on varasuunnitelmia.”

Varautuminen auttaa sopeutumaan.

”Turvallisempaa on ajatella, että jos ei tänä kesänä, niin sitten seuraavana.”

LUE SEURAAVAKSI: