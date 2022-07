Fortumin omistama kaasuyhtiö Uniper haki perjantaina Saksan valtiolta tukipakettia tappioidensa kattamiseen.

Uniper ehdottaa, että Saksan valtio ryhtyisi Uniperin merkittäväksi omistajaksi. Yhtiö tarvitsisi valtiolta myös velkarahoitusta selvitäkseen tukalasta tilanteestaan.

Myös Fortum keskustelee Saksan hallituksen kanssa omistusjärjestelyistä, joissa yksi vaihtoehto on kaasubisneksen pilkkominen erilliseen yhtiöön.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina, että Uniperin ja Fortumin esitykset omistusjärjestelyistä poikkeavat hiukan toisistaan.

”Omistajalla on oikeus tuoda keskusteluun erilainen näkemyksensä”, hän sanoi.

Enempää hän ei halunnut omistajan ja Saksan hallituksen välisiä keskusteluja kommentoida.

Maubachin mukaan tukitoimista on neuvoteltu jo viikkoja. Keskustelut jatkuvat, eikä yksityiskohdista ole päätetty.

Hän kiirehtiikin päätöksiä tai muuten ei jää muita vaihtoehtoja kuin purkaa kaasuvarastoja, nostaa asiakashintoja tai jopa leikata kaasun tarjontaa asiakkaille.

Kalupakissa valtio-omistus ja asiakashintojen nosto

Uniper jätti tukihakemuksen välittömästi sen jälkeen, kun Saksan parlamentti hyväksyi perjantaina uuden energiaturvallisuuslain.

Uusi energiaturvallisuuslaki antaa maan hallitukselle useita keinoja tukea ahdinkoon joutunutta energiayhtiötä. Omistusjärjestelyt ja valtion järjestämä velkarahoitus on yksi mahdollisuus.

Toinen vaihtoehto on siirtää kasvaneita kustannuksia asiakkaidensa maksettaviksi. Sen ehtona on, että viranomainen on todennut hätätilanteen vallitsevan energiamarkkinoilla.

Maubachin mukaan tämä olisi mahdollista toteuttaa jo lyhyellä aikavälillä.

Uniperin toiminta muuttui tappiolliseksi kun Venäjä leikkasi kesäkuussa kaasuntoimituksiaan 40 prosenttiin aiemmasta. Mitään varmuutta tulevien kuukausien toimituksista ei liioin ole.

Uniper joutuu korvaamaan puuttuvaa määrää muualta paljon aiempaa kalliimmalla, mutta ei ole pitkäaikaisten asiakassopimustensa takia voinut siirtää kohonneita kustannuksia asiakkaille.

Yhtiön arvion mukaan sen tappiot uhkaavat kasvaa tänä vuonna 10 miljardiin euroon.

Saksan talousministeri Robert Habeck patisti perjantaina myös Uniperin vahvaa omistajaa Fortumia osallistumaan Uniperin pelastustoimiin, kertoi uutistoimisto Bloomberg.

Fortum omistaa 78 prosenttia Uniperista. Suomen valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia.

