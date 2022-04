Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra arvioi, että Venäjän tuhoamissota voi kohdistua Suomeen, vaikka juuri nyt akuuttia hyökkäysuhkaa ei ole.

”Jos ei valloittaa eikä voittaa, niin ainakin tuhota. Kaikki tämä tapahtuu Euroopassa, varsin lähellä meitä”, hän totesi puheessaan perussuomalaisten puoluevaltuustolle lauantaina.

Perussuomalaisten puoluevaltuusto päättää Nato-kannasta myöhemmin tänään lauantaina.

”Ei ole varaa siihen, että kauppakumppani alkaa murhata ja raiskata siviilejä”, Purra perustelee omaa myönteistä kantaansa.

Hän sanoo pitävänsä Nato-jäsenyyttä hyvänä henkivakuutuksena.

”Meillä on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa, ja vaikka se on ollut rauhallinen vuosikymmenet, jokaisen suomalaisen suvun historiallinen muisto kertoo kivuliaasti, että aina se ei ole sitä ollut. Venäjän-pelko on solutasomme muistissa”, Purra arvioi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja muistuttaa, että puolueessa on viime ajat käyty monipuolista turvallisuuspoliittista keskustelua ja puoluehallitus, eduskuntaryhmä sekä lähes kaikki kansanedustajat ovat kertoneet kannattavansa Nato-jäsenyyttä.

”Jäsenyyttä voi toki vastustaa, mutta sen väittäminen, että Venäjästä ei ole vaaraa, ei pidä paikkaansa.”

Purra nosti lauantaina esiin myös Sanna Marinin (sd) hallituksen valmiuslakiesityksen. Perussuomalaiset ei puheenjohtajansa mukaan kannata esitystä, koska siitä puuttuu pykälä, jolla puututtaisiin maahanmuuttajien Suomeen tuloon hybridiuhkatilanteessa.

Perussuomalaisten mielestä Suomen pitäisi pystyä lopettamaan tällaisessa hybridivaikuttamisessa turvapaikkahakemusten vastaanotto ja sulkea rajat kokonaan.

