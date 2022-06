Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) joutui torstaina vastaamaan oppositiopuolue perussuomalaisten kysymyksiin niin sanottujen katujengien rikoksista Suomessa ja maahanmuuton roolista ilmiön taustalla.

Keskustelun on jälleen nostanut pinnalle tuore tuomio oikeuden katujengijutuksi kutsumassa rikosvyyhdissä, jossa nuorten miesten muodostaman ryhmän johtohahmot tuomittiin pitkiin vankeustuomioihin. Oikeuden ratkaisun mukaan osa rikoksista oli tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, joten niihin sovellettiin rikoslain mukaista rangaistuksen koventamisperustetta.

Poliisi on aiemmin kertonut, että osa kyseisen jengin ja sen vastapuolen jäsenistä on ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia.

Sisäministeri Mikkonen allekirjoitti eduskunnan kyselytunnilla näkemyksen, että Suomessa todella voi sanoa olevan katujengejä. Aihe on herättänyt keskustelua.

”On totta, että sitten kun meillä on tällaisia katujengejä, niin kuin meillä tällä hetkellä on, niin silloin yleensä ollaan jo niin pitkällä, että silloin ennaltaehkäisevä työ ei ole se ratkaisu, vaan silloin tarvitaan myös muita työkaluja. Ja sen takia tietysti se, että saadaan mahdollisimman nopeasti tutkittua, saadaan tuomiot, on tärkeä keino siihen, että voimme jengirikollisuuteen puuttua”, Mikkonen sanoi.

Hän viittasi kommentillaan aiempaan lausuntoonsa ennalta ehkäisevän työn tärkeydestä vielä silloin, kun kyse on nuorempien ryhmien, alle 15-vuotiaiden, väkivaltarikollisuuden ehkäisystä.

”Ylipäätänsä nyt on viime aikoina keskusteltu nuorten väkivaltarikoksista, johon liittyy kaksi huolestuttavaa ilmiötä: toisaalta alle 15-vuotiaiden väkivaltarikokset ja toisaalta nimenomaan nämä nuorisoryhmät, parikymppisten nuorisoryhmät, joita erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla on, tämmöisiä katujengejä.”

Jälkimmäisten ryhmien olemassaolo Suomessa on ministerin mukaan ”todellakin huolestuttava ilmiö”.

”Tämä on ollut poliisin tiedossa ja tarkkailussa jo pitkään, ja nyt onneksi tutkinnat ovat edistyneet niin, että saimme nyt näitä päätekijöitä tuomiolle, mutta on aivan selvää, että tähän täytyy puuttua jatkossa. Meidän täytyy varmistaa se, että kadut ovat turvallisia. Meidän täytyy varmistaa se, että poliisilla on riittävät resurssit puuttua — sekä ennaltaehkäisevään toimintaan mutta myös tutkintaan resursseja niin, että saamme vastuuseen tekijät.”

Katujengi-termiin ja varsinaisten termiä vastaavien jengien olemassaoloon Suomessa on suhtautunut kriittisesti Helsingin poliisin ylikomisario, ennalta estävien toimintojen johtaja Jari Taponen.

”Kommentoin tuolloin [aiempaan keskusteluun liittyen], että meillä ei ole katujengejä, sillä meiltä puuttuu katujengiytymiseen sopiva infrastruktuuri. Olen yhä samaa mieltä: meillä ei ole asuinalueisiin leimautuneita nuorisorikollisporukoita, jotka hallitsevat asuinalueita rikollisella toiminnalla”, Taponen kirjoitti tällä viikolla Twitterissä.

”Termi katujengi viittaa nimenomaan katujen tai asuinalueiden hallintaan rikollisen toiminnan kautta. En tiedä mitä muutakaan sillä voitaisiin tarkoittaa? Tosin Yhdysvalloissa termillä viitataan pääasiassa slummeissa vaikuttavin etnisiin jengeihin”.

Taposen näkemyksen mukaan Suomessa kyse on varsinaisen jengiytymisen sijasta löyhemmistä nuorisoryhmistä, joilla on ”väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä henkilökohtaisia ongelmia”. Hän on myös todennut, että Suomessa nuorten ongelmiin yleensä kyetään puuttumaan.

Helsingin poliisilaitos on todennut, että oikeuden äskettäin ratkaisemassa tapauksessa ”väkivallan kierre katkesi ainakin tältä erää” kiinniottojen ja vangitsemisten jälkeen.

Entä maahanmuutto?

Perussuomalaiset korostivat kysymyksissään maahanmuuton roolia ilmiön taustalla. Kansanedustaja Olli Immonen vertasi tilannetta Ruotsiin, jossa jengiväkivalta on karannut hallinnasta, todeten että ”Ruotsi on ampuma-aseväkivallan kärkimaa koko Euroopassa, mikä johtuu viranomaistenkin mukaan epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta”.

Puolueen edustajat vaativat hallitusta kiristämään tuntuvasti maahanmuuttolakeja ja poistamaan maasta rikoksiin syyllistyneitä ulkomaalaisia sekä ulkomaalaistaustaisia ihmisiä ongelmien ”estämiseksi ja kitkemiseksi”.

”Maahanmuuttajarikolliset on karkotettava Suomesta. Tämä on mahdollista ensimmäisen polven maahanmuuttajien kohdalla. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan myös Suomessa syntyneiden maahanmuuttajataustaisten rikollisten karkottaminen on mahdollista”, Immonen sanoi.

”Katujengirikollisuudesta on tehtävä poikkeuksetta koventamisperuste järjestäytyneen rikollisuuden tapaan. Tanskassa rangaistukset ovat jopa kaksinkertaiset rikoksista, joilla on yhteys jengien välienselvittelyihin."

Perussuomalaiset eivät kyselytunnin jälkeen olleet tyytyväisiä Mikkosen kierteleviin vastauksiin maahanmuuton suhteen.

”Tässä nostettiin esiin maahanmuuttajat. Kotouttamisen osalta on tietysti äärimmäisen tärkeää, että se on sujuvaa heti alusta asti. Meillä Suomessa esimerkiksi vahvuus on siinä Ruotsiin verrattuna, että meillä ei ole niin eriytyneitä asuinalueita kuin Ruotsissa, ja tämä on taas sitten asuntopolitiikkaan liittyvä näkökulma, joka myös pitää ottaa tässä huomioon, elikkä kaikilla politiikan lohkoilla meidän pitää varmistaa se, että kotoutuminen on sujuvaa”, ministeri Mikkonen muun muassa sanoi.

Hänen mukaansa törkeät rikokset ovat este sille, että maahanmuuttajalle voidaan antaa oleskelulupaa. Mikkonen oli eri mieltä siitä, että Suomen kansalaisuuden saaminen olisi turhan helppoa, kuten perussuomalaiset katsoivat.

”Ehkä on hyvä korjata se väärinkäsitys, että Suomen passia jotenkin erityisen helposti jaeltaisiin. Meillä oli täällä joku aika sitten käsittelyssä kansalaisuuslaki, ja siinä vertailun mukaan Suomen passin saamisen kriteerit ovat varsin tiukat, joten siinä mielessä se ei ole mikään asiakirja, joka olisi helposti jaettavissa. Siinä myös tarkkaillaan sitä, että esimerkiksi jos on vakaviin rikoksiin syyllistynyt tai todellakin on oletus, että voisi olla uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle, niin se on este Suomen kansalaisuuden saamiselle. Minusta on hyvä, että siellä tällaisia kriteereitä on. Ja kuten sanoin, myös törkeisiin rikoksiin syyllistyminen on yksi käännyttämis- ja karkottamisperuste, samoin kuin erilaisissa luvissa, ovat ne sitten oleskelulupia, työntekolupia tai turvapaikkalupia, niin siinä myös katsotaan se kokonaisharkinta, että jos on törkeisiin rikoksiin syyllistynyt, se voi olla peruste luvan epäämiselle”, Mikkonen lateli.