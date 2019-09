Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist ja useat kokoomusedustajat tyrmäävät perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon näkemyksen, jonka mukaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistaminen koskisi osaamatonta halpatyövoimaa.

”Köyhyys mieluummin kuin se, että Suomessa olisi vähän erinäköisiä ihmisiä”, Appelqvist summaa Halla-ahon näkemyksen Twitterissä.

Hän muistuttaa Halla-ahon linjanneen vuonna 2018, että väestön ikääntymistä voitaisiin paikata teknologisella kehityksellä, robotisaatiolla ja toimintoja tehostamalla.

”Japani halutaan pitää japanilaisena, ongelmia ei yritetä ratkaista maahanmuutolla, vaikka siihen olisi Aasiassa oikein hyvät edellytykset. Siellä on hyväksytty, että tulevaisuuden Japanissa on paljon vähemmän ihmisiä kuin tänä päivänä”, Halla-aho totesi tuolloin Ylelle.

Halla-aho sanoi eilen lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että saatavuusharkinnan poistossa on kyse haluttomuudesta maksaa palkkaa.

Saatavuusharkinnassa selvitetään ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä, onko Suomessa jo saatavilla tehtävään sopivaa työvoimaa. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Keskuskauppakamari ovat vaatineet saatavuusharkinnasta luopumista.

”Ruotsi on ainoa OECD-maa, joka on luopunut työvoiman saatavuusharkinnan poistosta. Saatavuusharkinnan poisto ei vaikuta osaajien tuloon mitenkään, koska se koskee osaamatonta halpatyövoimaa”, Halla-aho kommentoi.

”Väestörakenneongelma ja väestön ikääntyminen on ihan oikea ongelma, mutta ratkaisu ei ole se, että tuodaan maahan lisää ihmisiä, jotka kuormittavat julkista taloutta. On ihmeellistä, että elinkeinoelämä ja puolueet huutavat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta työvoimaa. Jos EU- ja ETA-alueelta ei löydy työvoimaa Suomeen, kyse on haluttomuudesta maksaa palkkaa”, hän jatkoi.

Kokoomuksen kansanedustajan, ekonomisti Juhana Vartiaisen mukaan perussuomalaiset kieltäytyy katsomasta tosiasioita silmiin.

”Perussuomalaiset kieltäytyvät sinnikkäästi katsomasta silmiin sitä tosiasiaa, että Suomi näivettyy ilman työperäistä maahanmuuttoa”, hän tviittaa.

Vartiainen muistuttaa, että Suomessa on myös tiukka tes-sääntely.

”Jos joku tekee halvalla työtä, hän on kai yleensä arvioinut sen parantavan hänen tilannettaan, lähtömaahan verrattuna.”

Samalla Vartiainen myöntää, että sääntelyn toimeenpanossa on parantamisen varaa.

”Mutta nuo Halla-Ahon pelot siitä, että maahanmuutto laskisi yleisesti palkkoja, ovat perusteettomia.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ihmettelee lisäksi Halla-ahon näkemystä, jonka mukaan kokoomuksella on ”jos mahdollista, vielä suurempi kiima lisätä halpatyövoiman maahantuontia kuin vasemmistohallituksella”. Halla-ahon mukaan tämä oli yksi syy, miksi oppositiopuolueilla puolueilla on erittäin suuria näkemyseroja valtion talouden ongelmien ratkaisuista.

”Me emme esitä saatavuusharkinnasta luopumista vaan nimenomaan työperäisten oleskelulupien käsittelyn nopeuttamista. Ymmärsin, että Halla-ahokin oli sitä mieltä, että soisi nopeammin saada päätökset aikaiseksi”, Mykkänen kommentoi Ylelle nostaen esiin kokoomuksen perjantaina hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta tekemän välikysymyksen. Perussuomalaiset ei ole mukana välikysymyksessä.

