Yhdysvaltain uuden hallinnon Venäjä- ja Eurooppa-politiikan suuntaviivoista saadaan parempi selko tänään keskiviikkona, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Sveitsin Genevessä.

Tapaamiselta ei kannata odottaa läpimurtoja suurvaltojen suhteissa, jotka ovat herkimmässä tilassa sitten kylmän sodan.

Ongelmia usealla rintamalla

Suurvaltojen välit ovat olleet kireät sitten vuoden 2014, jolloin Venäjä miehitti Krimin niemimaan. Vuoden 2021 huhtikuussa jännite kävi korkealla, kun Venäjä keskitti huomattavan määrän sotilaita ja sotakalustoa Ukrainan rajan tuntumaan. Venäjä selitti kyseessä olevan vain sotilasharjoitus, joka tehtiin vastareaktiona väitetylle Naton joukkojen suunnitelmalle lähestyä Venäjän rajoja Baltiassa ja Mustallamerellä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vaati Kremliä pysäyttämään uhkaavalta näyttäneen tilanteen kehityksen, ja Biden soitti Putinille ehdottaakseen tämänpäiväisen tapaamisen järjestämistä.

Yhdysvaltain ja Venäjän suhteita ovat viime vuosina kiristäneet Ukrainan sodan lisäksi muun muassa Nord Stream 2 -kaasuputki, Venäjän Novitšok-myrkytykset, erinäiset kyberhyökkäykset ja kohut vaalivaikuttamisesta.

Vaikka tapaamisen konkreettisten lopputulemien anti jäänee laihaksi, on Bidenilla ja Putinilla tilaisuus ottaa selvää toistensa rajoista etenkin Eurooppaan liittyen. Yhdysvallat haluaa Venäjän lopettavan sotavoimien kasvattamisen ja jännitteiden kasvattamisen Euroopan laidalla, ja Venäjä haluaa Naton läsnäolon mahdollisimman kauas rajoiltaan.

Brittiläinen Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti arvioi, että Bidenilla on tilaisuus asettaa Venäjälle joitakin painokkaita vaatimuksia kahden kesken. Julkisesti esitettynä vaatimukset saattaisivat toimia tarkoitustaan vastaan, sillä Putinin on tarve näyttää kansalleen, että häntä ei voida käskyttää.

FAKTAT Bidenin ja Putinin välit Biden ja Putin ovat vanhoja tuttuja kansainvälisessä politiikassa. Biden on kritisoinut Putinin viimeaikaisia toimia. Maaliskuussa hän sanoi pitävänsä Putinia "tappajana" ja kuvasi suurvaltojen suhdetta "erittäin huonoksi". Putin reagoi muun muassa toivottamalla Bidenille "hyvää terveyttä" ja ehdottamalla avointa online-keskustelua presidenttien välillä. Valkoinen talo ei tarttunut tarjoukseen. Putin on aiemmin kuvaillut Bidenia rationaaliseksi ja ammattimaiseksi poliitikoksi. Kuvailut ovat eronneet ex-presidentti Trumpista, jota Putin on kutsunut muun muassa "värikkääksi".

Agendalla kysymyksiä vangeista

Biden saattaa vaatia, että Venäjällä vankeustuomiota kärsivä oppositioaktivisti Aleksei Navalnyi on vapautettava välittömästi.

Putin on pyrkinyt etäännyttämään itsensä Navalnyista ja hänen viime vuonna tapahtuneesta myrkytyksestään – eikä ole ottanut kuuleviin korviinsa vaatimuksia poliittisen vangin vapauttamisesta. Sen sijaan Navalnyin verkostojen toimintakyky on järjestelmällisesti hajotettu. Oppositioaktivistit ovat joutuneet vainon alaisiksi, ja Navalnyin järjestöt on leimattu ääritoimijoiksi sekä määrätty kiellettäviksi.

Biden on kertonut suhtautuvansa avoimesti vankienvaihtoon Venäjän kanssa. Yhdysvalloissa tämä on nostettu tärkeäksi aiheeksi tapaamisessa. Putin on sanonut olevansa valmis keskustelemaan aiheesta.

Lisäksi Yhdysvaltain asialistalle kuuluu aiheita aserajoituksista kyberympäristön pelisääntöihin ja Lähi-Idän ulkopolitiikasta ilmastonmuutokseen.

Biden valitsi soolopressin

Ulkopolitiikan asiantuntijat ovat varoittaneet, että Bidenille voi olla vaaran paikka pitää tapaamisen jälkeen tiedotustilaisuus rinta rinnan Putinin kanssa. Yhteisessä tiedotustilaisuudessa Putinilla olisi mahdollisuus kääntää tapaamisen lopputulemia Venäjän kannalta edullisiksi.

Valkoisen talon tavoite taas on saada näyttämään, että Biden lähetti Putinille painokkaan viestin. Tämän vuoksi Biden pitää pressitilaisuuden yksin.

Valkoisella talolla on tuoreessa muistissa ex-presidentti Donald Trumpin diplomaattinen munaus tiedotustilaisuudessa Putinin kanssa Helsingin huippukokouksessa. Tuolloin Trump sanoi luottavansa Putinin sanaan siitä, että Venäjä ei puuttunut Yhdysvaltain vaaleihin vuonna 2016 – vaikka Yhdysvaltain tiedustelu oli tuolloin asiasta toista mieltä.

America is back. Bidenin Yhdysvaltain perinteistä turvallisuuspolitiikkaa heijasteleva Nato-linja on otettu ilolla vastaan sotilasliitossa. Kuva: epa09270331

Biden vie Yhdysvaltoja takaisin transatlanttisiin pöytiin

Maanantaisessa Nato-maiden kokouksessa Brysselissä keskusteltiin muun muassa Venäjän uhkasta. Nato-liittolaiset ovat kannustaneet Bidenia ottamaan keskiviikkona tiukan linjan Venäjän viimeaikaisten toimien suhteen.

Yhdysvallat on kuluneella viikolla tehnyt paluuta perinteisempiin Eurooppa-suhteisiin presidentti Trumpin jäljiltä. Sisäpiirilähteet kertoivat, että Trump mieluusti irrottaisi Yhdysvallat sotilasliitto Natosta. Julkisesti presidentti vaati liittokumppaneitaan panostamaan sotilasbudjetteihinsa enemmän, jotta liiton kyvykkyyden ylläpito ei olisi niin raskaasti Yhdysvaltain harteilla.

Biden on vakuuttanut, että Yhdysvallat on vankasti mukana liitossa ja kunnioittaa sen artiklaa 5, jonka mukaan sotilaallinen hyökkäys liiton jäsentä kohtaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia Naton jäseniä kohtaan. Bidenin hallinnon odotetaan lisäävän Yhdysvaltain Nato-panostusta Euroopassa, jotta sotilasliiton uskottavuutta voidaan palauttaa.

Neuvostoliiton hajoaminen vähensi rajusti Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa Euroopassa. Yhdysvaltain pysyvän sotilashenkilöstön määrä Euroopan Nato-maissa oli tämän vuoden maaliskuussa noin 80 000, kun vielä vuonna 1990 Euroopassa oli reilut 300 000 Yhdysvaltain sotilasta.