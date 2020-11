HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo, että HUS-alueen potilastilanne vakavoituu jatkuvasti.

”Tilanne Uudellamalla koronataudin suhteen on todella vakava. Nyt on tosi kyseessä”, Mäkijärvi sanoi.

”Viime viikolla, viikolla 47, tartunnat nousivat lähes 1700:aan, missä oli lähes 70 prosentin lisäys edelliseen viikkoon. Tämä näkyy nyt myös jo sairaaloissa HUSin alueella”, Mäkijärvi sanoi.

Mäkijärven mukaan potilasmäärien ”merkittävä nousu” alkoi viime viikolla HUSin alueella. Nousu on jatkunut edelleen.

”Eilisestä tähän päivään määrä on noussut 20 prosentilla.”

Potilaiden määrä. HUSin Markku Mäkijärvi esitteli tämän grafiikan tiedotustilaisuudessa torstaina.

HUSissa potilasmäärä on nyt 50, joista kahdeksan potilasta on tehohoidossa. Lisäksi kaupunginsairaaloissa on 33 potilasta, Mäkijärvi kertoi.

”Eli yhteisluku Uudellamaalla on jo 83. Se on paljon. Kehitys on samanlaista kuin viime keväänä.”

Mäkijärven mukaan potilaita on kaikenikäisiä ja nuorin sairaalahoidossa oleva potilas on 27-vuotias ja iäkkäin 83-vuotias.

”Vakava koronasairaus voi tulla oikeastaan kenelle vaan”, Mäkijärvi sanoi.

Mäkijärvi esitteli myös grafiikoita tiedotustilaisuudessa, jonka pääset katsomaan valtioneuvoston YouTube-kanavalta.

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä on koonnut joukon rajoituksia, jotka ulottuvat koko Uudenmaan alueelle. Katso lista toimista tästä. Rajoitukset tulevat voimaan, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto ne virallisesti antaa. Rajoitukset ovat voimassa 18.12 saakka.

Pääkaupunkiseudun osalta päätökset linjataan alueen koronakoordinaatioryhmässä tänään 26. marraskuuta.

”Jos emme nyt näihin tartu ja näitä toteuta, riskit ovat todella suuret siihen, että terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittuu muutaman viikon kuluttua ja on todella suuria vaikeuksia hoitaa kaikkia potilaita, jotka hoitoa tarvitsevat”, Mäkijärvi varoitti.