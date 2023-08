Niin kutsuttu Tiitisen lista on puhuttanut mediaa ja poliitikkoja viime päivinä. Kyse on vihjelistasta, jolla on tiettävästi 18 suomalaista, joilla Länsi-Saksan tiedustelupalvelun BND:n mukaan on ollut mahdollisia yhteyksiä Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin.

Vuonna 1990 Länsi-Saksan tiedustelupalvelu toimitti listan suojelupoliisin (supo) silloiselle päällikölle Seppo Tiitiselle. Hän laittoi listan lukkojen taakse kassakaappiin, ja siellä sen on tarkoitus pysyä vuoteen 2050 asti.

Listasta on käyty keskustelua vuosien varrella useaan otteeseen, ja nyt erityisesti perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikot ovat vaatineet listan julkistamista. Taustalla on useita perussuomalaisia ministereitä koskettanut rasismikohu, joka on koettu menneiden kaiveluna.

Maanantaina kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva vaati listan julkaisua välittömästi viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter), ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli samoilla linjoilla.

”Niin. Suomessa on pantu 70 vuodeksi salaiseksi lista henkilöistä, joiden on epäilty olleen kommunistisen maan turvallisuuspalvelun kätyreitä. Mutta julkaistaan mediassa ministerien rumia yksityisviestejä 7 vuoden takaa, koska yleinen etu ja kansan oikeus tietää”, Purra kirjoitti maanantaina.

Tiistai-aamuna sisäministeri Mari Rantanen (ps) suhtautui vielä myönteisesti ajatukseen Tiitisen listan julkistamisesta, mutta pyörsi sanansa MTV:n Seitsemän Uutisissa tiistai-iltana.

”Siihen [listan julkaisuun] ei ole mahdollisuutta”, Rantanen totesi.

Oikeusministeri Leena Meri (ps) puolestaan totesi Ilta-Sanomille tiistaina, että hän ei ministerinä ota kantaa Tiitisen listan julkaisuun. Meren mukaan poliitikoilla ei ole valtaa päättää listan julkaisemisesta. Henkilökohtaisena mielipiteenään Meri kuitenkin kannattaa listan julkistamista.

Supo ei suostu julkaisuun

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti kommentoi asiaa eilen keskiviikkona rajusti viestipalvelu X:ssä.

”Supo julkaisee Tiitisen listan, jos poliitikot niin päättävät. Tai sitten itkee ja julkaisee”, Sammalahti kirjoitti.

Tänään torstaina Sammallahti täsmensi ja pahoitteli lausuntoaan. Hänen mukaansa Tiitisen lista tulee julkaista ja jos laki ei salli, lakia muutetaan normaalissa parlamentaarisessa järjestyksessä.

Sammallahden kommentti liittyi suojelupoliisin päällikö Antti Pelttarin tiistaina MTV:lle antamaan lausuntoon, jonka mukaan Supo ei aio julkaista Tiitisen listaa.

Pelttarin mukaan Tiitisen listan julkaiseminen heikentäisi Suomen luotettavuutta kansainvälisten tiedusteluyhteistyökumppanien silmissä, koska tiedusteluyhteistyön periaatteisiin kuuluu, että saatuja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Se heikentäisi Pelttarin mielestä suoraan Suomen turvallisuutta.

Mitä listan henkilöistä tiedetään?

Supon entinen päällikkö Tiitinen on aikaisemmin väittänyt, että ei muista, keitä listalla on. Hän on kuitenkin vahvistanut Ylelle vuonna 2018, että listalla eivät ole Suomen entinen pääministeri Kalevi Sorsa (sd) ja presidentti Tarja Halonen (sd).

Maanantaina Tiitinen kertoi Helsingin sanomille listalla olleen muistikuvansa mukaan muun muassa tutkijoita. Tiitinen kertoi myös, että lista sisälsi hänelle tuntemattomia nimiä, jotka olivat kantasuomalaisia.

”Siinä taisi olla kahdesta kolmeen silloista kansanedustajaa. Mutta listalla ei ollut kärkipoliitikkoja kuten ministereitä. Hyvin sekalainen joukko, varmaan muutama virkamieskin”, kuvasi listaa Helsingin sanomille puolestaan tuntematon supon lähde.

Tänään torstaina julkaistussa jutussa Tiitinen tarkensi Helsingin sanomille, että listalla on muun muassa Tampereen yliopiston yhteiskunnallisessa tiedekunnassa ennen vuotta 1990 toimineita ihmisiä.

”Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa oli maailmaa syleilevää porukkaa”, Tiitinen sanoi lehdelle.

LUE SEURAAVAKSI: