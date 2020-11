Oppositiopuolue kokoomus on menettänyt kannatustaan Ylen puoluekannatusmittauksessa samalla, kun perussuomalaiset on kerännyt kannatusta hiukan lisää.

LUE KOMMENTTI:

Kokoomus ampui itseään jalkaan – puolitotuuksia kylvänyt poliittinen operaatio taisi kostautua

Gallupin muutokset ovat pieniä. Kokoomuksen lasku, 1,1 prosenttiyksikköä, on mittauksen suurin muutos. Oppositiopuolue perussuomalaisten kannatus on kasvanut 0,5 prosenttiyksikköä. Kokoomusta äänestäisi nyt 16,6 prosenttia ja perussuomalaisia 19,5 prosenttia vastanneista.

”Aamun gallup-tulos on selvä viesti. Meidän pitää pystyä parempaan. Ja kyllähän me pystymme”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tviittaa.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, että kokoomuksen kannattajia on siirtynyt katsomon puolelle ja perussuomalaisiin, joka on haalinut erityisesti naisäänestäjiä.

”Erityisesti kokoomuksen kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa. Muista puolueista kokoomus vuotaa eniten perussuomalaisiin, joka on yrittäjien keskuudessa suosituin puolue”, Turja sanoo Ylelle.

Toiseksi suurin muutos on keskustan pienoinen piristyminen. Puheenjohtajaa Annika Saarikkoon vaihtanut puolue on kasvattanut suosiotaan 0,9 prosenttiyksikköä 12,4 prosenttiin. Nousu tulee Turjan mukaan palaavista peruskannattajista ja johtajavaihdos ”on vaikuttanut jonkin verran siihen, että keskustan kannatus on lähtenyt nousuun”.

Kärjessä pitkään keikkunut sdp on menettänyt 0,6 prosenttiyksikköä kannatustaan, joka on nyt 21,2 prosenttia Ylen mittauksen mukaan. Vihreitä äänestäisi nyt 10,8 prosenttia ja vasemmistoliittoa 7,7 prosenttia vastanneista.

Pienistä puolueista kristillisdemokraatit on nostanut kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä 4 prosenttiin. Rkp kerää mittauksessa 4,3 prosentin ja Liike nyt 1,6 prosentin kannatuksen.

Ylen kysely tehtiin 12.10.2020–3.11.2020. Taloustutkimus haastatteli 2 457 suomalaista. Puoluekantansa kertoi 1 661 vastaajaa, ja virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.