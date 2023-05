Kansanedustaja Saara Hyrkkö on toinen ehdokas vihreiden uudeksi puheenjohtaksi.

Ilmoittautuminen vihreiden varsinaiseen puheenjohtajakisaan päättyi eilen maanantaina. Puolueen puheenjohtajuutta tavoittelee nyt kaksi toisen kauden kansanedustajaa, Sofia Virta Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja Saara Hyrkkö Uudeltamaalta.

Puheenjohtajaehdokkuus edellyttää piirijärjestön tai valtakunnallisen liittojärjestön esitystä. Kaksi yhdistystä voi esittää puheenjohtajaa myös yhdessä, jos niiden jäsenmäärä on vähintään 50 henkeä.

Nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti pääsiäisen jälkeen, ettei tavoittele jatkokautta vaalitappion jälkeen.

Puheenjohtajavaali. Toisen kauden kansanedustaja Sofia Virta pyrkii vihreiden johtoon. Kuva: Petteri Paalasmaa

Espoolainen diplomi-insinööri Hyrkkö on profiloitunut erityisesti koulutus-, tasa-arvo- ja ilmastokysymyksissä. Hän edustaa näkemyksiltään puolueen keskilinjaa. Yrittäjä- ja opettajataustainen Virta puolestaan on vihreiden verkkosivuilla sanonut haluavansa purkaa kuvaa kiiltokuvamaisista vihreistä ja on talousnäkemyksiltään oikeammalla.

Varapuheenjohtajaksi on enemmän pyrkijöitä, ja ehdolle ovat asettuneet eduskunnasta pudonnut Iiris Suomela ja puheenjohtajakisaan lähtemistä harkinnut Oras Tynkkynen. Paikkaa tavoittelevat lisäksi Bella Forsgrén, Hanna Holopainen, Mari Holopainen, Silja Keränen, Noora Koponen, Tuuli Kousa ja Santeri Leinonen. Kansanedustaja Atte Harjanne on kertonut harkitsevansa ehdolle lähtemistä.

Ilmoittautuminen varapuheenjohtajakisaan päättyy 1. kesäkuuta.

