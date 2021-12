Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, ajatuspaja Eurasia Groupin perustaja ja johtaja Ian Bremmer ei usko Venäjän hyökkäävän Ukrainaan. Bremmerin mukaan laajan sotilaallisen operaation hinta olisi Venäjälle ja presidentti Vladimir Putinille monella tapaa liian korkea.

”Putin ei ole kiinnostunut valtaamaan Ukrainaa ja siihen on monta syytä. Ensinnäkin toisin kuin Krimillä, muualla Ukrainassa venäläiset kohtaisivat vihamielisen paikallisväestön. Lisäksi jo nyt talousvaikeuksissa olevalla Venäjällä ei ole varaa siihen, että USA ja Eurooppa toteuttavat uhkauksensa uusista pakotteista. Laajamittaisen hyökkäyksen hinta olisi Putinille liian kova niin humantaarisesti, taloudellisesti kuin poliittisestikin”, hän kirjoittaa katsauksessaan.

Bremmerin mukaan hyökkäystä parempi selitys venäläisten joukkojen siirtämiselle Ukrainan rajalle on Natoon kohdistuva painostus.

”Tarkoitus on muuttaa vallitsevaa tasapainoa, johon Putin on kaikkea muuta kuin tyytyväinen. Kremlissä toivotaan ennen muuta Natolta sitoumusta siitä, ettei se laajenee enempää itään.”

Bremmerin mukaan Putinilla on juuri nyt poikkeuksellisen paljon painostuskeinoja käytössään, sillä yksi niistä on kaasu. Samaan aikaan talvi ja kylmä sää sekä energian hintojen nousu on tehnyt Euroopasta hyvin haavoittuvaisen kaikkeen energiaan liittyvän suhteen.

”Kremlillä on nyt kaikkien aikojen tilaisuus pakottaa muut sopimukseen”, hän sanoo suoraan.

Bremmerin mukaan sotilaallisen kriisin riski on silti korkea.

”Joukkoja siirrellään, Itä-Ukrainassa voi syttyä taisteluita ja on paljon mahdollista, että erilaisia viestejä tulkitaan puolin ja toisin väärin ja tilanne pääsee kärjistymään.”

