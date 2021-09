Aluevaalit? Hyvinvointialuevaalit? Maakuntavaalit? Sote-vaalit? Suomessa käydään kansalaisen arkipäivään merkittävästi vaikuttavat uudet vaalit alle puolen vuoden päästä, mutta edes vaalien nimi ei ole vakiintunut ja monelle kansalaiselle niiden tarkoitus on varmasti epäselvä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen on huolissaan ”demokratiavajeesta”, joka aluevaaleissa uhkaa.

”Suhtaudun niihin skeptisesti siinä mielessä, että jos ihmiset eivät lähde äänestämään, tulee demokratiavaje. Ja jo kuntavaaleissakin todella harva äänesti”, Hänninen sanoo Uudelle Suomelle 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

Koronakevään kuntavaalien äänestysprosentti oli historiallisen alhainen 55,1 prosenttia. Ei liene pelottelua ennakoida, että vähemmän tunnettujen aluevaalien äänestysaktiivisuus voi jäädä vielä alhaisemmaksi. Jos äänestysprosentti on hyvin matala, ei vaaleissa valituista valtuutetuista synny ”kattavaa otosta siitä maakunnasta tai hyvinvointialueesta”, Hänninen varoittaa.

”Miten pieniltä paikkakunnilta saadaan edustus aluevaltuustoon, jos kaikki edustajat tulevat suurimmista kaupungeista? Pientenkin kuntien äänen tulisi kuulua”, kansanedustaja pohtii.

Hänen huoltansa lisää ajankohta, joka on ”aivan surkea”.

”Keskellä kaikista pimeintä talvea.”

Tammikuun vaaleissa valittavat aluevaltuustot käyttävät ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueilla, jotka ovat vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta.

Katja Hänninen on Raahen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen. Hän sanoo, että alueilla on kyllä osaavia sote-poliitikkoja, mutta heidän tunnettavuutensa äänestäjien keskuudessa voi olla heikko.

”He eivät välttämättä ole päivänpoliitikkoja, jotka eniten olisivat esillä.”

Tämäkin lisää huolta siitä, millainen porukka sote-asioista ensimmäisten vaalien jälkeen alueilla päättää.

Videohaastattelussa Katja Hänninen kertoo, minkä näkee vaalikauden tärkeimpänä lakihankkeena ja ketkä kollegat ovat tehneet vaikutuksen. Juttu jatkuu videon alla.

Ollessaan tuoreena kansanedustajana oppositiossa vuonna 2014 raahelainen Hänninen suhtautui epäluuloisesti siihen, kuinka silloisessa sote-uudistuksen mallissa valta keskittyi ”parillekymmenelle ihmiselle sote-alueen ylimmässä toimielimessä”.

Nyt syntymässä on nykyisen hallituksen mallilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Hallituspuoluetta edustava Hänninen myöntää, että hänellä on ”sama huoli on edelleen”.

”Vaalijärjestelmä on yhä samanlainen.”