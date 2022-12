Terapiatakuu ei ole toteutumassa siinä muodossa kuin mielenterveysjärjestöt toivoivat, sillä psykoterapiat on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle.

Vihreiden kansanedustajan Sofia Virran mukaan terapiatakuu ei voisi edes toteutua tällä hetkellä, koska mielenterveysalan ammattilaisia ei ole tarpeeksi.

Hän myöntää terapiatakuun kansalaisaloitteen käsittelyn olleen suuri pettymys. Virran mielestä oli virhe liittää terapiatakuu hoitotakuun käsittelyyn. Sosiaali- ja terveysvaliokunta otti tuoreessa mietinnössään kantaa psykososiaalisten hoito- ja kuntoutusmuotojen sekä lyhytpsykoterapioiden saatavuuden turvaamisen puolesta, mutta Virran mukaan se ei riitä.

200 kansanedustajaa: Sofia Virta Ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Vihreä eduskuntaryhmä. Koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja uusperheneuvoja. Valmistunut myös ratkaisukeskeisestä psykoterapiakoulutuksesta. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

”Meidän ei kannata antaa ihmisille takuuta, jos meillä ei ole riittävästi mielenterveysalan ammattilaisia. Olisin toivonut hallituskumppaneilta enemmän tahtotilaa hakea ratkaisuja toteuttaa Terapiatakuu-kansalaisaloitteen malli porrastetusti. Todellisuus on se, että jos kehitys jatkuu samalla tavalla kuin nyt, niin me emme kykene vastaamaan niin suureen määrään pahoinvointia, mitä lapsilla ja nuorilla on. Meidän on pakko keksiä keinot vaikuttaa niihin juurisyihin, mitä oireiden takana on.”

Katso videolta, miten Sofia Virta vastaa kolmeen kysymykseen.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 30.10.2022 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

LUE MYÖS: