”Suursota on epätodennäköinen, mutta sen häviävän pieni mahdollisuuskin on aina otettava vakavasti, kun puhutaan ydinasevaltojen välisten poliittisten jännitteiden kiristymisestä. Maailmansodat opettivat, että suursodat ovat täysin mahdollisia. Suursota 2020-luvulla tarkoittaisi suomeksi sanottuna kolmatta maailmansotaa.”

Näin kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan presidenttiehdokas Olli Rehn, joka pohtii sodan laajentumisen todennäköisyyttä Ukrainasta tasavallan presidentti Sauli Niinistön varoitettua asiasta. ”Onko maailma ajautumassa suursotaan?” kysyy Rehn kirjoituksensa otsikossa.

Rehn huomauttaa, että kylmän sodankin läpi selvittiin ilman suursotaa, kun ydinaseisiin nojaava kauhun tasapaino pidätteli suurvaltoja.

”Kun on kyse ydinasevalloista, katastrofaalisen eskalaation mahdollisuus on syytä ottaa vakavasti”, katsoo Rehn kuitenkin.

Rehn näkee, että Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde on nyt avainasemassa. Hänen mielestään olisi tärkeää saada sovittua Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä ”kuumasta linjasta”.

”Kiinan tavoitteena on puhemies Maon testamenttina liittää Taiwan manner-Kiinaan vallankumouksen satavuotisjuhliin 2049 mennessä. Yhdysvallat taas on sitoutunut puolustamaan Taiwania, ja tiukka Kiina-politiikka yhdistää demokraatteja ja republikaaneja.”

”Eräs kiinalaisten kanssa työskennellyt kansainvälinen asiantuntija kertoi, että nousevan kiinalaisen eliitin edustajat kertovat keskusteluissa avoimesti ja lähes itsestään selvästi valmistautumisesta sotaan Yhdysvaltain kanssa”, Rehn kirjoittaa.

Näin kommentoivat muut – Mika Aaltola: Suursodan uhka on olemassa

Myös muut presidenttiehdokkaat kommentoivat hiljattain suursodan todennäköisyyttä Ilta-Sanomille.

Mika Aaltolan mukaan maailmanjärjestys on harvoin muuttunut ilman ”sarjaa peräkkäisiä tai yhtäaikaisia sotia”, minkä vuoksi myös suursodan uhka on hänen mukaansa olemassa. Suomen on varauduttava ja varustauduttava, katsoo Aaltola.

”Ei kannata elää siinä haaveessa, että sotien aikakausi olisi ohi puolessa vuodessa tai vuodessa.”

Alexander Stubb (kok) taas pitää suursodan syttymisen todennäköisyyttä ”omissa skenaarioissaan erittäin pienenä” ja kyseenalaistaa aiheella spekulaation. Esimerkiksi Taiwanissa vallitsee hänen mukaansa kauhun tasapaino, eivätkä Yhdysvallat ja Kiina halua sotaa.

Jussi Halla-aho (ps) puolestaan uskoo, että niin Yhdysvallat, Kiina kuin Venäjäkin haluavat välttää suurvaltojen fyysisen yhteenoton. Halla-ahon mielestä suursotaa torpataan parhaiten auttamalla kaikin keinoin Ukrainaa aseellisesti.

Pekka Haavisto uskoo, että neuvotteluilla ja diplomatialla on oltava aina sija äärimmäisenkin uhan alla. Historian esimerkit osoittavat Haaviston mukaan myös, että eskalaatio on voitu estää neuvottelulla.

Muiden ehdokkaiden tavoin myös Haavisto näkee Kiinan roolin keskeisenä. Tilanne muistuttaa hänen mukaansa nyt kylmän sodan aikaa.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään tammikuun lopulla 2024. Kannattajakortteja ehdokkuuttaan varten keräävät parhaillaan Rehn, Aaltola ja Haavisto. Halla-aho on jo valittu perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi ja kokoomus valitsee ehdokkaakseen Stubbin lokakuussa. Lisäksi kristillisdemokraattien presidenttiehdokas on Sari Essayah ja liike nytin Hjallis Harkimo.

SDP:n osalta komissaari Jutta Urpilaiselta odotetaan ilmoitusta ehdokkuudesta lokakuun loppuun mennessä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta. RKP ei omaa ehdokasta valitse.

