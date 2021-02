Skandinavian viittä suurinta hiihtokeskusta pyörittävä Skistar näkee, että ainakin Ruotsissa hiihtolomavieraiden määrä pysyy suurin piirtein viime vuoden tasolla, mutta Norjassa vierailijoita on vähemmän.

Tukholman pörssissä listattu Skistar operoi Skandeilla Sälenin, Vemdalenin ja Åren hiihtokeskuksia Ruotsin puolella sekä Norjassa Trysilin sekä Hemsedalin keskuksia. Lisäksi sillä on yksi hiihtokeskus Itävallan Alpeilla, ja Tukholman kupeessa on vielä pikkuruinen kahden hissin Hammarbybacken.

Kaikki suuret keskukset ehdittiin avata jouluksi, ja Tukholman Hammarbybacken avattiin viime maanantaina.

”Meillä oli erittäin vahva joulun ja uudenvuoden jakso kaikissa kohteissamme. Nyt elämme joulun ja talviloman välikautta, ja tilanne on aika normaali. Vallitseviin olosuhteisiin nähden olemme erittäin tyytyväisiä. Monet ovat joutuneet sulkemaan keskuksiaan uudelleen”, sanoo Skistarin toimitusjohtaja Stefan Sjöstrand.

Jotakin tilanteesta kertoo myös se, että hissilipun hintaa tarkistettiin ylöspäin.

Yhtiön tilivuosi käynnistyy syyskuussa ja joulukuussa alkava toinen neljännes on tyypillisesti sen vahvin. Vuoden takaisella jaksolla liikevaihto oli noin 160 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 64 miljoonaa euroa. Joulun ja uudenvuoden lisäksi joulu–helmikuun jaksolle osuvat talvilomaviikot, joskin Ruotsissa Tukholman lomaviikko käynnistyy tyypillisesti maaliskuuhun sijoittuvalle viikolla yhdeksän.

Rauhallista. ”Tällä hetkellä ei järjestetä mitään afterski-juhlia”, sanoo Skistarin toimitusjohtaja Stefan Sjöstrand.

Sjöstrand kuitenkin korostaa, että juuri joulun ja uudenvuoden jakso on yhtiölle vilkkain.

”Kun osoitimme, että pystymme hoitamaan sen, pystymme pitämään keskukset auki talvilomaviikoilla ja pääsiäisenä. Aina voi tietenkin tapahtua jotakin sellaista, mihin emme voi vaikuttaa, mutta jos itse saamme päättää, olemme koko vuoden auki.”

Kesäkausi yllätti yhtiön täysin

Jo vuoden jatkunut koronapandemia on ajanut Skistarin ja Sjöstrandin vuoristoradalle. Sjöstrand aloitti toimitusjohtajana viime maaliskuussa ja jo kahdeksantena päivänä hän sai antaa tulosvaroituksen. Norjan viranomaiset olivat Hemsedalin ja Trysilin keskukset, minkä seurauksena maalis–toukokuun liikevaihto miltei puolittui. Tulos romahti noin edellisvuoden noin 25 miljoonasta eurosta miljoonan euron tappioksi.

Hiihtokeskusten kesäkausi on hiljainen ja vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli vain noin kymmenen miljoonaa euroa. Kun Pohjoismaatkin olivat sulkeneet rajojaan, Skistar valmistautui lähinnä kulujen hillitsemiseen.

”Mutta sitten matkustuskiellot purettiin ja yhtäkkiä kaikki halusivatkin lähteä tunturiin. Me emme ehtineet oikeastaan edes valmistautua kunnolla.”

Kesä-elokuun liikevaihto kasvoi 38 prosenttia, mikä puolitti neljänneksen tappiot noin kymmeneen miljoonaan euroon.

Ulkomaiset matkanjärjestäjät ovat kritisoineet Suomen Lappia kesäkauden puutteesta. Lapin turismi elää miltei kokonaan talvisesongin varassa. Kun Sjöstrandilta kysyy Skistarin menestysreseptistä, hän nostaa kädet pystyyn: mitään reseptiä ei ole vielä ollut – viime vuonna yhtiö ei ehtinyt edes markkinoimaan kesäkautta.

Nyt Sjöstrand kuitenkin odottaa kasvua. Yhtiön teettämän tutkimuksen mukaan kesäturistit tavoittelevat ennen muuta luontokokemuksia ja perheen kanssa yhdessäoloa. Skistar on panostanut pyöräilyyn flow trail -polkujen ja pump track -ratojen muodossa. Sen keskuksiin rakennetaan myös latvaratoja eli puiden varaan rakennettuja seikkailuratoja sekä vaijeriliukuja. Tavoitteena on pidentää matkailijoiden vierailuja.

Lisäksi yhtiö valmistelee kuntoilulomapaketteja, missä valmentajina toimivat ex-urheilijoita kuten yleisurheilijakaksoset Jenny ja Susanna Kallur, alppihiihtopariskunta Maria Pietilä-Holmner ja Hans Olsson sekä alppihiihtäjä ja hiihtäjäpariskunta Anna ja Emil Jönssön Haag.

”Hiihtohisseihin investoiminen on raskaampaa kuin pyöräilyratoihin tai latvaratoihin. Tulevaa kesää varten investoimme 25 miljoonaa kruunua (noin 2,5 miljoonaa euroa). Se on verrattain vaatimatonta, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen kyse on hyvästä investoinnista.”

Normaalisti yhtiö on investoinut vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa, mutta koronavuonna 2020 investoinnit jäivät noin kymmeneen miljoonaan euroon. Tämän vuoden investointitason Sjöstrand arvioi asettuvan näiden lukujen väliin.

13 nuoren potkut nousi otsikoihin Ruotsissa

Talvikausi on kuitenkin Skistarin ydinkausi. Vaikka kesäkvartaalina syntyi viime vuonna odottamatonta kasvua, oli se silti liikevaihdolla mitattuna kymmenen kertaa pienempi kuin joulu–helmikuun jakso. Matkustusrajoitusten vuoksi yhtiö odottaa kotimaisen kysynnän olevan vahvaa, mutta samaan aikaan korona on pakottanut tekemään erityisjärjestelyjä.

Rinteeseen. Hammarbybackenin pieni hiihtokeskus Tukholmassa avautui laskettelijoiden riemuksi 25. tammikuuta.

Erityisesti Skistar on keskittynyt jonojen purkamiseen digitaalisten palveluiden avulla, ja kaikki kytkeytyy sen sovellukseen. Sisäänkirjautumisen voi tehdä sähköisesti ja noutaa avaimet koodilla avattavasta laatikosta käymättä vastaanotossa. Hissiliput voi ostaa suoraan sovelluksessa. Välinevuokraamoihin voi hakea vuoronumeron sovelluksen kautta, sillä jonottajia ei oteta sisälle. Sukset voi vuokrata myös etukäteen, jolloin ne toimitetaan suoraan majapaikkaan.

Koronan voi siis sanoa vauhdittaneen yhtiön digitaalista kehitystä.

”Alkuun oli paljon spekulaatioita siitä, että matkailu tarkoittaisi tartuntatapausten kasvua. Mutta nyt on käynyt ilmi, että tartuntatapaukset ovat laskeneet niillä alueilla, missä me toimimme.”

Täyttä nollaa se ei kuitenkaan tarkoita. Alkukaudesta sen keskuksessa havaittiin yhdeksän työntekijän tautirypäs, jonka vuoksi 35 työntekijää pantiin varotoimena karanteeniin.

Työntekijöille annetut koronaohjeet ovat myös tiukat ja muun muassa kaikenlainen juhlinta on kielletty. Ruotsissa otsikoihin nousi tapaus, jossa 13 nuorta irtisanottiin, kun he olivat järjestäneet kisakatsomon jääkiekon nuorten MM-kisojen aikaan.

”Meillä on nollatoleranssi juhlintaan. Siitä voi seurata tartuntoja. Samalla olemme myös osoittaneet, että me ryhdymme toimeen, jos tarve vaatii”, Sjöstrand kommentoi tapausta.

Suurin vaikutus koronalla on ollut kuluttajakysyntään hiihtokeskuksissa. Ihmiset haluavat asua omissa mökeissä tai huoneistoissa ja järjestää itse omat ruokailut. Keskusten ravintolayrittäjät kärsivätkin ”ennennäkemättömän paljon” sekä rajoituksista että ihmisten varovaisuudesta, Sjöstrand tunnustaa.

”Tällä hetkellä ei järjestetä mitään afterski-juhlia, mikä tietysti vaikuttaa ravintoloihin.”