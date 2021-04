”Ravintolat muka avataan, muttei kuitenkaan avata”, toteaa toteaa matkailu- ja ravintola-alan edunvalvojajärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Näin ravintola-alalla suhtaudutaan hallituksen tuoreeseen asetukseen, jonka nojalla ravitsemisliikkeitä avataan kuusi viikkoa jatkuneen sulun jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi perjantaina, että maanantaista alkaen ravitsemisliikkeiden asiakaspaikkoihin ja aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksiin jää rajoituksia.

Tiukemmat rajoitukset osuvat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntiin.

FAKTAT Tiukempien rajoitusten maakunnat Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla rajoitukset ovat seuraavanlaiset: Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella kello 7–17. Sallittu aukioloaika on kello 05–18.

Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu kello 7–17 ja sallittu aukioloaika on kello 05–19.

Ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Timo Lapin mukaan näissä maakunnissa sijaitsevien ravintolayritysten osuus on noin 83 prosenttia Suomen ravintola-alan yhteenlasketusta liikevaihdosta ja kokonaistyöllisyydestä.

”Nämä ovat meille järkyttävät ehdot”, Lappi sanoo.

Moni ravintola pysyy kiinni

Lappi arvioi, että iso osa illallisravintoloista, pubeista, yökerhoista ja karaokeravintoloista pysyy kiinni.

”Paljon ravintoloita jää kiinni ja työntekijöitä jää työttömyyskortistoon”, Lappi tiivistää.

Ravintolasulun loppuminen auttaa lähinnä lounasravintoloita ja kahviloita, jotka yleensäkin ovat auki aamulla ja lounasaikaan. Niilläkään tilanne ei ole helppo, sillä etätöihin vetäytymisen vuoksi ihmiset syövät vähemmän lounasta ulkona. Aukioloaikarajoitukset eivät koske liikenneasemien ravintoloita.

Lappi on huolissaan siitä, että ravintolasulun päättyminen tarkoittaa sitä, että ravintolayritykset eivät saa enää valtion maksamaa sulkemiskorvausta.

Ainoa valopilkku on Lapin mielestä se, että asiakaspaikkarajoitukset eivät koske ravintoloiden terasseja.

”Se on pieni lohtu”, Lappi sanoo.

Koronasta syvät haavat ravintola-alaan

Mara kertoi viime viikolla, että pubeista ja yökerhoista 34 prosenttia on konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. Ruokaravintoloista 31 prosenttia on konkurssiuhan alla lokakuuhun mennessä. Tähän mennessä konkursseja on kuitenkin käynyt toteen vain vähän.

Lappi uskoo, että koronakriisillä on pitkäaikaiset seuraukset ravintola-alaan.

”Parhaimmissakin yrityksissä kassat tyhjentyvät ja lainaa on otettu hyvin paljon. 5–10 vuotta menee tilanteen paikkaamiseen.”

Lappi muistuttaa, että ennen koronaa kyseessä oli kasvuala, jolla kärsittiin työvoimapulasta. Nyt osa työntekijöistä on vaihtanut toisille aloille töihin. Parhaillaan alan yrittäjät ja työntekijät kärsivät talousvaikeuksien lisäksi myös vakavista jaksamisongelmista.

”Sekä työntekijät että työnantajat ovat jääneet jyrän alle.”