SDP:n toinen varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari kritisoi kritisoi valtiovarainministeriön virkakunnan velkapuheita ja sitä, että VM:stä on heti lyöty tarkkoja lukuja pöytään.

Budjettipäällikkö Mika Niemelä on arvioinut julkisuudessa, että valtiontalouden sopeutustarve on 10 miljardia kahden vaalikauden aikana.

”En ymmärrä sitä, että lähdetään absoluuttisilla luvuilla liikkeelle sen sijaan, että katsotaan, mihin suuntaan meidän talous kehittyy. Työllisyysaste on nyt parempi kuin koskaan”, Skinnari sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa.

Onko SDP sitten valmis miljardileikkauksiin? Skinnari huomauttaa, että kukaan ei Euroopassa nyt leikkaa dramaattisesti.

”Haluamme puhua myös kestävästä kasvusta.”

Sopeuttamistakin, siis suoraan sanottuna leikattavaakin Skinnarin mukaan löytyy, mutta juustohöylää hän ei käyttäisi eikä kävisi budjettia läpi momentti momentilta Petteri Orpon (kok) tavoin.

”Muuttaisin rakenteita eri ministeriöiden sisällä ja välillä, mutta samalla hakisin tehostamista ja sopeuttamista siltä puolelta. Tällaisia järjestelmätason uudistuksia pitää uskaltaa tehdä, niin rankkoja kuin ne virkamiesportaassa ehkä ovatkin.”

Skinnarin mukaan aluksi tulisi katsoa, mitä tuloksia voidaan saavuttaa ja sopia yhteiset tavoitteet – vasta sitten on aika pohtia resursseja.

”Sitä sanotaan tulosperusteiseksi budjetoinniksi.”

”Sellaiset asiat, joista ei ole saatu tuloksia ja jotka eivät toimi, niistä voi leikata rohkeastikin.”

Skinnari ei kuitenkaan suostu kertomaan vielä esimerkkejä. SDP julkistaa talouspoliittisen ohjelmansa loppuvuodesta.

Kokoomuksen toimintaa Skinnari ihmettelee.

”Tämä kokoomuksen touhu on aivan vastuutonta. Heitellään miljardeja ja samaan aikaan puhutaan veronkevennyksistä. Siinä Excel-taulukossa on plussat ja miinukset menneet jo ajat sitten sekaisin. Me emme harrasta sellaista populismia.”

Asiat ja sisällöt ratkaisevat hallitusneuvotteluissa, mutta Skinnarin on vaikea kuvitella perussuomalaiset ja SDP samaan hallitukseen muun muassa EU- ja maahanmuuttokantojen vuoksi.

”Kyllä minun on vaikea nähdä meitä perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa missään tilanteessa, koska arvomme ovat niin erilaiset.”

Näissä asioissa ei muiden puolueiden kanssa ole erimielisyyksiä, Skinnari sanoo ja ottaa esiin kokoomuksen.

"Etenkään kokoomuksen kanssa en näe mitään ongelmia Eurooppa-politiikassa tai työperäisessä maahanmuutossa, päinvastoin. Meillä on hyvin pitkäkestoinen yhteinen linja.”

