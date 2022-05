Toimittaja ja tietokirjailija Jessikka Aro kertoi eilen Politiikkaradiossa Venäjän informaatiovaikuttamisesta. Yksi keino Venäjän työkalupakissa on natsiretoriikka. Maan kansalaisten mieliin on iskostunut voitto natseista toisessa maailmansodassa, joka Venäjällä tunnetaan myös Suurena isänmaallisena sotana. Aro kertoo, että sanalla ”natsi” on suuri symbolinen merkitys, ja valtion propagandan mukaan Venäjä pelasti Euroopan kansallissosialisteilta.

Aron mukaan natsiksi leimaaminen ei ole uusi piirre Venäjän hallinnon propagandakoneistossa. Hän kertoo havainneensa merkkejä siitä jo Krimin valtauksen yhteydessä vuonna 2014. ”Venäjä haluaa pelastaa meidät kaikki natseilta, jotka se on nyt itse keksinyt”, Aro kertoo. Hänen mukaansa natsipuhe puree Venäjän omiin kansalaisiin, ja moni venäläinen pitääkin sotaa oikeutettuna. Taistelu äärimmäistä pahaa vastaan on retorinen keino, jolla kansan mielipidettä voidaan muokata suotuisaksi hyökkäyssotaa kohtaan.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi eilen, että useita tunnettuja ruotsalaisia on nimetty natseiksi Venäjällä. Bussipysäkeille on ilmestynyt kirjailija Astrid Lindgrenin, elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanin ja Ikean perustaja Ingvar Kampradin kuvia. Saatteena on teksti: ”Vastustamme natsismia, mutta he eivät.” Ruotsin ulkoministeriö kommentoi SVT:lle olevansa tietoinen tilanteesta, mutta ei ilmoita ryhtyvänsä toimenpiteisiin. Ulkoministeriön mukaan on tyypillistä, että Venäjä syyttää maan sotatoimia vastustavia toimijoita natseiksi.

Jessikka Aron mukaan Venäjän propagandalle tyypillistä on sotkea mukaan hieman totuutta. Ingmar Bergmanin ja Ingvar Kampradin natsimenneisyydestä onkin kirjoitettu aikaisemmin. Kamprad toimi ruotsalaisessa natsien nuorisojärjestössä, mutta irtisanoutui myöhemmin natsismista. Bergmanin väitettyä natsimenneisyyttä taas ei ole pystytty vahvistamaan. Astrid Lindgren puolestaan tiedetään vastustaneen natsismia esimerkiksi hänen päiväkirjamerkintöjensä perusteella.

