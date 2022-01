Pitäisikö hoitajien palkkoja nostaa jo tes-pöydässä enemmän kuin vientialan palkkoja? Näin kysyttiin hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtajalta Li Anderssonilta Ylen aluevaalitentissä tiistai-iltana. Tentissä olivat mukana vasemmistoliiton ohella hallituspuolueet vihreät ja keskusta.

”Se on ratkaisu niille tahoille, jotka tes-pöydässä neuvottelevat. Itse toivon kyllä kunnianhimoista palkkaratkaisua siitä pöydästä, mutta kuten kaikki päättäjät aina toteavat, me emme ole siellä edustettuna. Mutta totta kai me pystymme vaikuttamaan siihen, minkälaista palkanmaksuvaraa eri hyvinvointialueilla on. Valtiollinen rahoitus kyllä siihen vaikuttaa ja vaikuttaa myöskin siihen, paljonko on mahdollisuuksia paikallisiin, aluekohtaisiin ratkaisuihin”, Andersson sanoi.

”En ymmärrä, miksi palkkausta ei käytettäisi yhtenä työkaluna silloin, kun on pulaa työvoimasta.”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko piikitteli sekä vihreitä että vasemmistoliittoa siitä, että ne ovat ryhtymässä työmarkkinaosapuoliksi.

”Kuuntelin mielenkiinnolla, että maan hallituspuolueiden edustajat ryhtyivät osapuoliksi työmarkkinaneuvotteluihin. Li Andersson linjasi ehkä selvemmin, että katsoitte enemmän paikallisia ratkaisuja”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan päättäjien kannattaa keskittyä uusien työnantajien luomiseen.

”Minä en valtiovarainministerinä halua ryhtyä työmarkkinaneuvotteluiden osapuoleksi ja luotan näihin neuvottelijoihin.”

Li Andersson vastasi tiukasti Saarikolle.

”Tämä on mielenkiintoinen lausunto siinä suhteessa, että viime hallituskaudella, keskustan vahtivuorolla, keskustan pääministeriyden aikana syntyi sellainen työmarkkinasopimus, joka ei olisi koskaan syntynyt ilman hallituksen erittäin vahvaa väliintuloa. Tämä uhkailu pakkolailla oli myös ehkä epäoikeudenmukaisin työmarkkinaratkaisu, mitä itse olen nähnyt nimenomaan julkisen sektorin hoivatyötä tekevien, koko sosiaali- ja terveydenalan työntekijöiden näkökulmasta tämän lomarahaleikkauksen muodossa. Juuri tälle alalle säädettiin erillinen palkanalennus. Tässä prosessissa olivat kyllä silloiset valtioneuvoston jäsenet hyvin aktiivisesti mukana. Minä en pidä siitä, että sitten kun meillä on puolueita, jotka sanovat suoraan, että meidän mielestämme palkkaa pitää käyttää keinona ratkaista työvoimapulaa, jotka sanovat suoraan, että emme ole työmarkkinapöydässä läsnä, mutta mielestämme nämä ammattilaiset ovat ansainneet kohtuullisen korvauksen työstään – niin silloin tätä argumenttia käytetään, että näitä asioita ei saa kommentoida. Olisipa joku käyttänyt tätä argumenttia silloin, kun kilpailukykysopimuksesta neuvoteltiin”, Andersson sanoi.

”Ei muistella nyt tällä tavoin menneitä. Se olivat ratkaisuja, jotka liittyivät suomalaiseen kilpailukykyyn. Ne olivat vaativia, ja tiedämme, että ne ottivat lujille julkisella sektorilla”, Saarikko sanoi.

”Jos katsotaan eteenpäin, minä en osoittanut mielestäni puhetta, joka ei arvostaisi hoitohenkilöstön työtä, päinvastoin. Mutta minä arvostan myös suomalaista neuvottelujärjestelmää, jossa neuvottelut ovat tänään käynnistyneet, ja hallitus ei ryhdy niihin osapuoleksi.”

Vihreiden sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela sanoi, että talouspolitiikka on hallituksen käsissä.

”Se ei voi olla meidän käsissämme vain silloin, kun heikennetään työntekijöiden oloja. Sen pitää olla meidän käsissämme myös silloin, kun sanotaan, että haluamme taata hyvinvointialueille mahdollisuuden maksaa enemmän palkkaa. Lopulliset ratkaisut tehdään työmarkkinapöydissä.”

Kunta-ala aloitti tiistaina työ- ja virkaehtosopimusneuvottelunsa. Kyse on esimerkiksi opettajien ja hoitajien palkoista. Nykyiset sopimukset päättyvät helmikuun lopussa.

Aiemmin Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus sopivat 2,0 prosentin palkankorotuksista tälle vuodelle. Yleiskorotusta on 1,5 prosenttia ja sen päälle tulee yrityskohtainen erä.

