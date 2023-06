Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu varoittaa, että Ukrainan hyökkäys Krimille pitkän kantaman Himars-tykistöjärjestelmillä ja Storm Shadow -ohjuksilla merkitsisi ”Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian täyttä osallistumista konfliktiin”. Asiasta kertoivat tänään tiistaina muun muassa The Guardian ja Reuters.

Himars on kuorma-autoalustainen raketinheitinjärjestelmä, joka on kehitetty Yhdysvalloissa. Maa on myös lahjoittanut raketinheittimiä Ukrainalle. Storm Shadow puolestaan on brittiläis-ranskalainen lentokoneesta laukaistava risteilyohjus, joita Britannia on lahjoittanut Ukrainalle.

”Tietojemme mukaan Ukrainan asevoimien johto aikoo iskeä Himars- ja Storm Shadow -ohjuksilla Venäjän federaation alueelle, Krim mukaan lukien”, Šoigu sanoi The Guardianin mukaan.

Venäjä liitti Krimin itseensä laittomasti vuonna 2014, ja ennen laajaa hyökkäyssotaa miehitetty niemimaa on Venäjän mukaan ”erityisen sotilasoperaation vyöhykkeen ulkopuolella”, kertoo Reuters.

Vastahyökkäys jatkuu useilla rintamilla

Šoigu väitti The Guardianin mukaan, että Venäjä on torjunut noin 263 hyökkäystä Ukrainasta viime viikkoina.

Taisteluita käydään tiheästi, ja Ukrainan asevoimien mukaan Ukrainan ja Venäjän välillä oli maanantaina 45 yhteenottoa neljän eri rintaman taistelukentillä, kertoo Ukrainska Pravda -lehti.

Lehden mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet Berdianskin ja Melitopolin rintamalinjoilla.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi Ukrainan jatkaneen eilen vastahyökkäystään ainakin kolmella rintamalla ja saavuttaneen voittoja.

ISW:n venäläislähteiden mukaan Ukrainan joukot jatkoivat maanantaina hyökkäyksiä Bah’mutin sivustoilla ja Orih’ivin etelä- ja lounaispuolella.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar sanoi eilen ISW:n mukaan, että viime viikon aikana Ukrainan joukot ovat edenneet Tavriskin suunnalla Zaporižžjassa jopa seitsemän kilometriä ja vapauttaneet 113 neliökilometriä, mukaan lukien kahdeksan asutuskeskusta läntisen Donetskin ja läntisen Zaporižžjan alueilla.

Britannian puolustusministeriö arvioi maanantaina Twitterissä, että Venäjä on todennäköisesti sijoittanut suuria osia Dnepr-joukoistaan Hersonin alueen itäiseltä rannalta Zaporižžjan ja Bah’mutin suuntiin vastatakseen Ukrainan vastahyökkäystoimiin viimeisten 10 päivän aikana.

Arvioiden mukaan Ukraina ei ole vielä aloittanut vastahyökkäyksensä päävaihetta ja saattaa mahdollisesti keskeyttää vastahyökkäyksensä joksikin aikaa arvioidakseen uudelleen taktiikkaansa tulevia operaatioita varten. Lue lisää tästä.

