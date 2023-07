Suomalaisista 50 prosenttia haluaa jopa kasvattaa presidentin ulkopoliittista valtaa Suomen linjan jatkuvuuden turvaamiseksi, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tuore arvo- ja asennetutkimus kertoo.

Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin vastaamaan väitteeseen ”presidentin ulkopoliittista valtaa pitäisi vahvistaa, jotta Suomen linjan jatkuvuus voitaisiin turvata”. Täysin samaa mieltä oli 16 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 34 prosenttia vastaajista.

Presidentin ulkopoliittisen vallan vahvistamista haluavien osuus on kasvanut 16 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta vuonna 2007.

Tutkimuksen mukaan vain yhdeksän prosenttia suomalaisista katsoo, että pääministerin tulisi johtaa Suomen ulkopolitiikkaa presidentin sijaan, ja 70 prosenttia torjuu ajatuksen pääministerin johtamasta ulkopolitiikasta.

Vuonna 2007 toteutetussa arvo- ja asennetutkimuksessa 33 prosenttia olisi siirtänyt ulkopolitiikan johtovastuun pääministerille.

”Presidentillä oli keskeinen rooli Suomen Nato-jäsenyyden läpiviemisessä, ja se lienee vaikuttanut siihen, että suomalaiset haluavat jatkossakin presidentin johtavan ulkopolitiikkaa”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

FAKTAT

–Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

–Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa).

–Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.