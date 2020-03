Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan viranomaiset arvioivat, että 35 prosenttia suomalaisista voi sairastua koronavirukseen.

”Arvio on, että 35 prosenttia suomalaisista voi sairastua, mutta emme tiedä millä volyymilla tauti Suomeen tulee. Kaikki eivät sairastu samanaikaisesti”, hän kommentoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hän painotti, että Suomi on ennemmin tai myöhemmin siirtymässä osaksi epidemia-aluetta.

”Olemme siirtyneet maailmassa uuteen vaiheeseen, epidemian laajeneminen kaikkiin Euroopan maihin ajan kysymys. Kun epidemia Suomessa alkaa, se ei leviä tasaisesti samaan aikaan.”

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

"Jokaiselta kansalaiselta vaaditaan nyt harkintaa, miten muiden kanssa ollaan tekemisissä", pääministeri Sanna Marin (sd) korostaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) muistuttaa, että kaikkien on nyt suojeltava hauraimpia.

”On erityisen tärkeä muistaa, että jokainen omalla toiminnalla voi vaikuttaa siihen, että altistammeko sairaudelle muita. Raskasta on sanoa, että monet meille rakkaat ihmiset, jotka ovat kotihoidon tai vanhustenhoidon piirissä saattavat olla riskissä altistua. On ymmärrettävä nyt välttää sitä, että nämä hauraimmat altistuisivat.”

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL kertoi torstaina, että Suomessa on tällä hetkellä 109 koronavirustartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoo, Meilahden sairaalassa työskentelevällä sydänkirurgilla todettiin koronavirustartunta (COVID-19) eilen. HUSin mukaan tartunnalle on altistunut 28 henkilökunnan jäsentä, joista 15 on lääkäreitä ja 13 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Heidät kaikki on asetettu kotikaranteeniin.