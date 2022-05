Pohjoismaiden puolustusministerit ja heidän edustajansa tapasivat tänään tiistaina Bornholmin saarella Tanskassa. He antoivat yhteisen julkilausuman Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusten johdosta ja painottivat yhteistyön vahvistamista.

”Tulevien kuukausien aikana vahvistamme pohjoismaista puolustusyhteistyötämme. Kuten Tanskan, Islannin ja Norjan pääministerit ovat jo todenneet, Tanska, Islanti ja Norja ovat valmiita auttamaan Suomea ja Ruotsia kaikin tarvittavin keinoin, mikäli ne joutuvat alueellaan hyökkäyksen kohteeksi ennen Nato-jäsenyyttä. Pohjoismaista sotilaallista läsnäoloa alueellamme tehostetaan yhteisillä harjoituksilla, koulutuksella ja vierailuilla. Nämä toimet alleviivaavat hyvää kykyämme toimia yhdessä”, tiedotteessa sanotaan.

”Olemme antaneet ministeriöille tehtäväksi mukauttaa NORDEFCO:a Suomen ja Ruotsin kehityksen valossa.”

NORDEFCO on vuonna 2009 perustettu Pohjoismaiden yhteinen puolustusyhteistyöhanke. Sen viisi jäsentä ovat Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi.

”Kun astumme uuteen syvempien puolustussuhteiden aikakauteen, me pohjoismaiset puolustusministerit jatkamme sitoutumista pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön (NORDEFCO). Meillä on yhteisiä etuja koskien monimutkaisia ja vaativia turvallisuushaasteita alueellamme, mukaan lukien Itämeri ja pohjoinen. Nämä alueet muodostavat yhden toiminta-alueen, ja siksi Pohjoismaiden koordinoitu tai yhteinen toiminnan suunnittelu on avainasemassa”, tiedotteessa lukee.

”Suomen ja Ruotsin päätös parantaa yhteistä puolustustamme, lisää turvallisuutta ja vakautta sekä vahvistaa liittoutumaa Pohjois-Euroopassa. Jatkamme poliittista ja sotilaallista vuoropuhelua, joka on jo hyvässä vauhdissa.”

